Király Linda szerelme újra Magyarországra érkezik

Király Linda úszik a boldogságban, hiszen nemsokára újra Magyarországra látogat szerelme, Simon. A férfi utoljára a nyáron járt Budapesten, azzal a nem titkolt szándékkal, hogy sok-sok év után újra megpróbáljanak az énekesnővel párként működni, vagyis túllépni a barátságon. A próbálkozás végül olyan jól sikerült, hogy azóta Simon és Linda egyetlen percet sem szeretne a másik nélkül tölteni. Pokolian nehéz dolog ez úgy, hogy több ezer kilométer választja el őket egymástól...

2024 július: a pillanat, amikor hosszú évek után először érkezik meg Budapestre Király Linda párja, Simon (Fotó: Bors)

Király Linda érzései

Az énekesnő és Simon között egészen fiatal korukban lobbant lángra először a szerelem, egykor nyolc éven át alkottak egy párt. Ám aztán szakítaniuk kellett, mert az akkor 25 éves lánynak az édesanyja megrendült egészségi állapota miatt Magyarországra kellett költöznie a családdal. Simon pedig New Yorkban maradt és ott dolgozott. A távolság miatt nyilvánvaló volt, hogy a szerelmi viszony nem folytatódhat, a barátság viszont megmaradt köztük, nem is akármilyen szinten. Az elmúlt 15 évben majd minden nap beszéltek, a legféltettebb titkaikat is megosztották egymással...

Ez a különösen szoros viszony Linda testvéreinek, Viktornak és Benjaminnak is feltűnt, és a két srác volt az, akik a nővérük háta mögött szervezkedni kezdett. Addig duruzsoltak Simon és Linda fülébe, hogyha már ennyire ragaszkodnak egymáshoz, talán megpróbálhatnának újra férfi-női kapcsolatba kerülni, míg végül tényleg kiderült, hogy újra egymásba tudtak szeretni. Király Linda hosszú évek szinglisége után újra valakinek a kedvese.

Király Linda Simonnak adta a szívét újra, az énekesnő megint fülig szerelmes abba a férfiba, akibe fiatalon már bele volt zúgva (Fotó: Mediaworks archív)

Újra együtt!

A szerelmesek egy gyönyörű nyarat töltöttek Magyarországon, de sajnos véges volt az idő, Simon turista vízummal utazhatott ide, és sajnos csak három hónapot maradhatott. Vissza kellett utaznia Amerikába... Linda az elmúlt hónapokban ugyan kiutazott hozzá, de egy-egy együtt töltött boldog nap nyilván nagyon kevés két szerető szívnek. A felek meg is beszélték, hogy amikor csak lehet, Simon azonnal visszatér Európába. Az utazás ideje most jött el.

Jó híreket kaptam, Simon decemberben újra Magyarországra jön!

– lelkendezett Király Linda 2024 év végi találkozásuk kapcsán.

Most végre közös karácsonyt tervezhetünk és rengeteg más szuper programot. Alig várom már, hogy együtt legyünk.

– tette hozzá az énekesnő.