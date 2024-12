Izzik a levegő! Hegyes Berci és Mihályfi Luca a tengerentúlon romantikázik

Hegyes Berci párja nemcsak a Dancing with the Stars-ban, hanem a parketten kívül is Mihályfi Luca lett. Igaz a versenyben csak a 4. helyet sikerült megszerezniük, de kijelentették, ők így is nyertesnek érzik magukat, hiszen egymásba szerettek. Azóta pedig azokra a negatív kommentekre is rácáfoltak, amik azt jósolták, hogy a műsor után szakítás lesz a kapcsolatuk sorsa, hiszen boldogabbak mint valaha. Most épp a tengerentúlról jelentkeztek be.

Hegyes Berci Mihályfi Luca mellett végre újra boldog, szinte izzik közöttük a levegő (Fotó: Instagram)

Hegyes Berci Instagram oldalán osztotta meg, hogy épp Kanadába szólította a táncos karrierje, de természetesen Lucát is magával vitte. Így szabadidejükben bejárják a várost és romantikus programokat szerveznek együtt. Egy nap alatt voltak vásárolni, korcsolyázni és még egy élményfürdőbe is ellátogattak. Úgy tűnik valóban igyekeznek bepótolni az összes romantikázást, ami elmaradt a Dancing with the Stars alatt, hiszen a rengeteg próba miatt, szinte semmire sem volt idejük, így a kapcsolatuk elejéről a randizós fázis is hiányzott, ám ezt nem szeretnék ennyiben hagyni.

A Dancing with the Stars szerelmesei Kanadában pótolják be az elmaradt randikat (Fotó: Instagram)

Mihályfi Luca Hegyes Bercivel folytatja a táncot is

A fiatal énekesnő azt is elárulta, hogy nemcsak partnerébe, de a táncba is beleszeretett ezalatt a két és fél hónap alatt, így semmiképpen sem szeretné abbahagyni. Ebben pedig természetesen szerelme is tud neki segíteni. Így a rajongók legnagyobb örömére valószínűleg nem a műsorban láthatták őket utoljára együtt a parketten.

Olyan dolgot adott az életembe, amit nem tudtam, hogy hiányoltam. Tényleg a tánccal olyan érzelemkifejezési módot találtam magamnak a zenén kívül, amit nem gondoltam, hogy megtalálok. Hihetetlen érzés volt úgy végigcsinálni, hogy a Berci lehetett a partnerem

– mesélte Luca a kiesésük után.