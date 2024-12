Mihályfi Luca úgy érzi, most végre magáért szeretik

Mihályfi Luca betáncolta magát az emberek szívébe a Dancing with the Stars során, ami nem mellesleg a szerelmet is elhozta számára, Hegyes Berci képében. Az énekesnő a Csibész Boiz podcastban mesélt arról, hogy sokáig úgy érezte, hogy kilóg a sorból. De úgy tűnik, a zenész szakmában megtalálta azokat, akik önmagáért szeretik.

Mihályfi Luca nemcsak a táncban talált rá új szenvedélyére (Fotó: Polyak Attila)

Mihályfi Luca boldog végre

– Ez egy nagyon fura dolog, kiállsz egy csomó ember elé. Nem erre lett teremtve az ember, hogy ezrek előtt énekeljen, meg ilyenek. Ez nagyon fura, mert ehhez kell egy bizonyos mértékű őrület szerintem – kezdte.

Meg egy olyan vágy, ami nem mindenkiben van meg. Például én, azóta mióta a tehetségkutatóból kikerültem, és bekerültem a zenész közegbe, megtaláltam életem barátait! Azt érzem, végre megértenek és azért szeretnek, mert fura vagyok. Mert hangos vagyok, mert furcsán nevetek

– mesélte Mihályfi Luca, aki elárulta, hogy nem tapasztalta ezt gimiben.

Mihályfi Luca szerelme megkapta az após áldását

Bár véget ért a Dancing with the Stars, Mihályfi Luca és Hegyes Berci szerelme még korántsem. A fiatalok még csak kapcsolatuk elején vannak, de az énekesnő szülei már most odáig vannak a az udvarlóért.

– Minden élő show alatt rettenetesen izgultam, hogy a gyerek ügyes legyen. Mint kiderült, ügyes volt. Aztán ez az élmény még egy csodálatos dologgal párosult, a lányom szerelembe esett, szóval most hatalmas a boldogságom. Berci egy nagyon helyes fiú, és nagyszerű ember. Luca még gyerek, hiszen huszonegy éves és a Covid miatt sajnos kimaradtak kamaszkorának legjobb hónapjai. Nem volt még lehetősége megélni a "kamasz szerelmet" – mesélte büszkén Mihályfi Balázs korábban a Ripost-nak.