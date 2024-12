Fecső Judit egy pillanatra sem játssza meg magát a kamerák előtt, legalábbis ezt mondja ő. Szabi feleségének ugyanis mindenről és mindenkiről van véleménye, ezt pedig ki is mondja, ha kell, ha nem. Vegyük csak példának azt, ahogy Renátát és Orsit is kiosztotta a viselkedésük miatt. Előbbire azt mondta, szembe köpné magát, ha úgy beszélne a férjéről, mint a 26 éves lány, míg másikukat a "kettyós" jelzővel illette. Természetesen Házasság első látásra Judit mellett a férje, Szolnoki Szabolcs sem unatkozik, hiszen túl vannak már egy komoly veszekedésen is, ami után a férfi el is költöztette magától feleségét. Persze a békülés előbb jött, mint gondoltuk volna, a gyémántmágnás ugyanis mindent megtett Judit bocsánatáért. Rózsacsokrot küldött neki, na meg egy milliókat érő gyémántgyűrűt is.

Házasság első látásra Juditot nem tudta "lekenyerezni" férje / Fotó: Szabolcs László

Házasság első látásra Judit zaciba adná a gyűrűjét?

Nem vehetjük el Szabolcstól, hogy mennyire próbálkozott Juditnál, hogy megbocsátást nyerjen, azonban a feleség szerint nem így működnek a dolgok. Hogy pontosan idézzük, Judit úgy fogalmazott: a becsülete többet ér egy kavicsnál, és szerinte ő legalább őszinte, míg mások csak álarc mögött játszanak. Ebből tehát gondolhatod, hogy a sminkesként dolgozó anyuka nem fogadta el Szabolcs ajándékát, még úgy sem, hogy valaki azt tanácsolta neki: adja inkább zaciba, a pénzt pedig tartsa meg.

Hát igen... A becsületem többet ér holmi kavicsnál. Nem fogadtam el a gyémántköves gyűrűt Szabitól a történtek után. Még csak azért sem, hogy zaciba be tudjam adni, ahogy azt valaki tanácsolta, mert úgy voltam vele, hogy a tisztelet többet ér minden egyes gyémántnál. Valaki őszinte és van, aki játszik. Döntsétek el, ki kicsoda

– fogalmazott Judit, aki előtt komoly feladat áll, ha szeretné rendbe hozni még a férjével a házasságát.