"Szembe köpném magam..." - kőkeményen kiosztotta Renátát a Házasság első látásra Juditja

Házasság első látásra - Az újdonsült párok túl vannak az esküvőn és a nászúton is, sőt már össze is bútoroztak, így eljött az ideje, hogy a többiekkel is megismerkedjenek. Mondjuk ennek nem biztos, hogy mindenki örül, hiszen rögtön az első pillanatokban egy kisebb balhé lesz alakulóban. Ennek fő mozgatórugója Fecső Judit, aki igyekszik mindenről kifaggatni a többi házaspárt, ám amikor Renátához és Gerihez ért, kicsit fennakadt a szemöldöke. A páros hölgy tagja ugyanis mindenki előtt alázta meg a férjét azzal, hogy elmondta: sem külsőre, sem pedig belsőre nem tetszik neki, sőt egyenesen taszítja a férfi, pedig ő nagyon igyekszik ezen túllendülni...

Házasság első látásra Judit keményen kiosztotta Renátát

Miután a fentebb olvasható mondatok elhangoztak a lány szájából, Judit teljesen kiakadt. Bár igyekezett türtőztetni magát, azért a véleményének mégis hangot adott. Nyilván nem dicsérgette Renátát, hogy mennyire igaza van, inkább úgy fogalmazott, hogy szembe köpné magát, ha így viselkedne mással ország-világ előtt. De inkább mondja el ezt Judit...

Szembe köpném magam, ha egy férfit így megaláznék ország-világ előtt. Talán az egész csapatból Renáta a legantipatikusabb, nem értem a hozzáállását a történethez. A fiút nagyon sajnálom. Szerintem, ha már igent mondott, annyival tartozik a fiatalembernek, hogy esélyt ad ennek a kísérletnek és végig csinálja tisztességesen

– fogalmazott elsőkörben Szabolcs felesége, majd hozzátette azt is, hogy tisztában van azzal, hogy sokaknak nem tetszik az őszintesége, de ő ilyen, és legalább nem játssza meg magát.

– Igen, én sajnos paraszt vagyok, ezt vállalom. Ez vagyok én, nem fogom megjátszani magam, eddig sem tettem, ezután sem fogom – tette hozzá Judit, ha pedig kíváncsi vagy, mi lesz ennek a "balhénak" a vége, mindenképp kapcsolj 19:45-kor a TV2-re!