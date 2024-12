Gáspár Bea és Gáspár Evelin között tökéletes az anya–lánya kapcsolat

Sokan nem értették miért engedte Bea asszony húsz évvel ezelőtt kiskorú lányait szerepeltetni a Győzike showban. Volt, aki úgy gondolta nem tesz jót a lányoknak a közszereplés. Nos, Gáspár Bea ennyi év után rácáfol erre, hiszen okos, értelmes nagylányai lettek, akikkel őszinte és szoros kapcsolat van közöttük.

– Sok év tapasztalata ez, hogy így vagyunk – kezdi az édesanya. – Kislányként egyébként sokkal szigorúbb voltam Evelinnel, mint Virággal, ez érezhető is, mert Evelin nagyon szabálykövető lett, Virág pedig kissé szabadabb. Büszke vagyok rájuk, és örülök, hogy tisztelettudó, intelligens felnőtt nők lettek. Természetesen nálunk is vannak kisebb - nagyobb viták, de ezek inkább apróságoknak számítanak. Ilyenkor felemeljük kicsit a hangunkat, de szinte azonnal ki is békülünk, hosszas harag nincs közöttünk. Amikor csak tehetjük közös programokat szervezünk. Nagyon szeretünk éttermekbe járni, ahol finomakat eszünk, iszunk, jókat beszélgetünk és nevetünk. Pár napja egyébként Evelin hívott meg Mága Jennifer adventi koncertjére, ami világszínvonalú esemény volt, és fantasztikus zenei élmény.

Gáspár Bea: „Nélkülük semminek nincs értelme” (Fotó: Gáspár Bea)

A sztáranyuka és lányai mindig figyelnek a külsőségekre, csinosan, elegánsan és nőiesen érkeznek mindenhová. Van amikor össze is beszélnek és hasonló szettben pompáznak mindhárman. Szerencsések, mert hasonló a stílusuk a divat terén is.