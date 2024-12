Érzéki fotó: hosszú, meztelen combokkal jelentkezett be Hunyadi Donatella

Érzéki fotóval nosztalgiázott Hunyadi Donatella. A naptárdíva, Kiszel Tünde gyönyörű és tehetséges lánya az idei Dancing with the Stars döntőjének alkalmából arról a pillanatról emlékezett meg, amikor tavaly még ő lépett táncparkettre Bődi Dénes oldalán. A páros az elődöntő kapujában esett ki, ám így is okoztak emlékezetes pillanatokat a nézőknek is maguknak is.

Egyik kedvenc táncommal, a rumbával nosztalgiázom!

- írta legújabb Instagram-posztjában a szépséges modell, aki egy olyan fotót tett közzé, amivel ismét megvillantotta hosszú, szexi lábait is.

Donatella és profi táncos partnere a TV2 nagy sikerű táncos show-műsorának negyedik évadában szerepelt. A számára olyan közel álló rumbát pedig megható módon nem másnak szánta, mint édesanyjának, amivel a zsűrit is meghatotta a Több mint tánc éjszakáján. Sikerük végül egészen a hatodik adásig tartott, így az elődöntő előtt búcsúztak a mezőnyből, akik közül Krausz Gábor bizonyult a legjobbnak 2023-ban.