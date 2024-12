Botrányos év volt 2024! Íme, a legdurvább esetek!

Minden évben történnek botrányos szituációk, ami hosszú napokig vagy hetekig lázban tartják az országot. Idén sem maradhattak el azok a különös, megmagyarázhatatlan vagy éppen bicskanyitogató helyzetek, amik említésre méltóak voltak.

Molnár Gusztáv éve idén sem volt botrányoktól mentes - Fotó: Szabolcs László / hot magazin

Molnár Gusztáv élete az rehab után

Az év elején még arról hallhattunk, hogy Molnár Gusztáv kijött az elvonóról, és kész a változásra. Úgy tervezte, hogy elengedi a régi életét, és csak a jövőjére koncentrál; még a szerelem is rátalált. Nem sokkal a pozitív történések után ismét az utcán látták a színészt erősen illuminált állapotban, emiatt úgy döntött, hogy ismét bevonul egy rehabilitációs központba, ahonnan azóta már távozott is.

Tóth Gabit botrányba szerették volna keverni

Tóth Gabi mozgalmas évet zárt - Fotó: TV2 / hot magazin

Nem volt olyan hónap, hogy ne hallottunk volna Tóth Gabi és a kommentelők háborújáról. Az énekesnő többször is nehezményezte ezt, hiszen szerinte soha nem tett semmi olyat, ami okot adott volna az utálatra, a hozzászólók mégis folyamatosan bántó megjegyzéseket tettek a megszólalásaira. Szerencsére mára rendeződni látszik ez a probléma, hiszen egyre többen szeretik az anyukát.

Andrei Mangra rajtaütése

Andrei Mangra esete villámcsapásként ért mindenkit - Fotó: Máté Krisztián / hot magazin

Nagy port kavart Andrei Mangra esete, akiről egyszer csak azt olvashattuk a hírekben, hogy hatalmas balhéba keveredett a saját budapesti lakásában. A pro­fi táncos állítólag több embernek is tartozott, amit behajtani készültek, ezért törtek rá Mang­rá­ra. Ezt később cáfolta Andrei, aki az esetet követően kórházba került, és a balhéja miatt a Dan­cing with The Stars-t sem tudta folytatni.

Indul a szájkarate Angiéknál és Emesééknél

Mészáros Bende és Zsigmond Angi is összetűzésbe keveredetti Béres Anettel és Sáfrány Emesével - Fotó: Szabolcs László / hot magazin

Az ősz Zsigmond Angi, Mészáros Bende és Béres Anett, illetve Sáfrány Emese heves vitájáról szólt. A durva adok-kapok az Ázsia Expresszben kezdődött, egy játék miatti összetűzés következtében, ami végül masszív személyeskedésbe torkollott, ezt pedig a műsor után is folytatták.

P. Diddy körül sem csillapodnak a kedélyek

P. Diddy-ről egyre betegebb dolgok derülnek ki - Fotó: Northfoto / Diego Corredor/MediaPunch / hot magazin

Továbbra is egyre dagad a botrány P. Diddy körül, aki már a letartóztatását tölti az egyik amerikai kapitányságon. A rappernél tartott házkutatás során több olyan bizonyítékot is találtak, ami aggodalomra adhat okot, mint például a több száz flakon babaolaj vagy a háza alatti alagútrendszer, ami többek között a Playboy-villába is vezet.