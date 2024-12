„Évek óta nem éreztem már ilyet!” – meglepő vallomást tett Tóth Gabi

Mint arról korábban már többször beszámoltunk, Tóth Gabi és Papp Máté Bence mindennapjait eddig a tánc foglalta le, hiszen szerepeltek a Dancing with the Starsban. Ráadásul egészen szépen meneteltek, az elődöntő előtti adásban estek ki.

Tóth Gabi a közösségi oldalán mesélt arról, mit érez most Fotó: Ladóczki Balázs

Ám a táncos műsor ideje alatt talán az egyik legfontosabb dologra, egymásra nem jutott idejük. Ez azonban most megváltozott, ugyanis a pár, ha nem is messzire, de elmentek kirándulni. Tóth Gabi és Papp Máté Bence Tihanyban romantikáztak, ahol megcsodálhatták azt is, milyen szép télen a Balaton. Ráadásul ezen a festői helyen az énekesnő olyan dolgot élt át, amit régen nem tapasztalt.

Hónapok óta nem mentünk sehova, hisz minden nap teendő volt, ami nagyon jó persze, viszont már nagyon kellett ez a fél nap, hogy elhagyjuk a város zaját és hangolódjunk picit a karácsonyra. Nem tudom, mi van velem, de most olyan szinten karácsonyi vibe van rajtam, hogy elkezdtem már a napokat is ebben a hangulatban tölteni... évek óta nem éreztem már ilyet! Biztos jót jelent... Ez a hely pedig maga a csoda! Elég csak pár óra is egy kis kikapcsolódáshoz. Szuper nap volt

– olvasható Tóth Gabi posztjában.