Dráma a stúdióban: élő adásban sírta el magát Tóth Gabi

Ami még nem történt a Dancing with the Stars stúdiójában: Tóth Gabi a saját dalára táncolt szerelmével, sőt, a produkció közben énekelte is az "Elég volt" című számot. Gabi és Papp Máté Bence hetek óta harcol a zsűrivel, akik rendre építő jellegű kritikákkal illetik őket.

Negyedik hete viseljük el az olyan kritikákat, amelyek inkább személyeskedők

- fakadt ki Tóth Gabi, és azt mondta, immáron eljutott arra a pontra, hogy eddig, és ne tovább.

Úgy érzi, a zsűri mindig csak savazza, és bár jogos kritikáik vannak, a pozitív dolgokat soha nem emelik ki

Ez a Tóth Gabi lesz*rja, hogy ki mit gondol

- csapott az asztalra.

Juronics Tamás, a zsűri tagja egyetértett abban, hogy Gabinak véleménye legyen, de hozzátette, nekik is joguk van arra, hogy értékeljék a produkciókat.

Egy ponton Tóth Gabi elsírta magát, mint elmondta, kislánya ott van a stúdióban, s Hannaróza ad neki erőt ahhoz, hogy elviselje a támadásokat.