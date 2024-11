Tóth Gabi üzent a Dancing with the Stars után: "Én nem szerettem volna megemlíteni, hogy..."

Nem volt hiány izgalmakban a Dancing with the Stars legutóbbi adásában sem. Mindamellett, hogy Szabó Zsófi másik partnerrel, Suti Andrással táncolt, miután Andrei Mangra verekedésbe keveredett, Tóth Gabinak is bokasérüléssel kellett színpadra lépnie.

Tóth Gabi a közösségi oldalán köszönte meg a rajongók támogatását

Az énekesnő utóbb az Instagram-oldalán tett közzé egy üzenetet, amelyben megköszönte a rajongók támogatását, akiknek hála sikerült továbbjutniuk párjával, Papp Máté Bencével, miután a zsűri nem volt teljes mértékben elégedett a táncukkal.

Köszönjük, hogy ti velünk vagytok és szavaztatok ránk! Én nem szerettem volna megemlíteni, hogy kiment a bokám, mert nekünk, színpadi embereknek nincs megállás, kifogás, nyomni kell, és abban a pillanatban a legtöbbet kihozni magunkból! Egyébként jól vagyok, és szerencsére semmi komoly baj nincs

– nyugtatott meg mindenkit Tóth Gabi, majd hozzáfűzte, a táncuk egyébként rengeteg nehéz elemet tartalmazott, és ők is tisztában vannak azzal a partnerével, akadtak benne hibák, azonban 4-5 nap alatt színpadra vinni ilyen táncokat nem könnyű feladat.

De pont ez benne a kihívás, adrenalin, ami miatt ennyire imádjuk csinálni! Szeretünk kockáztatni és bevállalni nehezebb lépéseket is! De ami a legfontosabb, hogy hiába kaptunk ennyire kevés pontokat és kerültünk az utolsó helyre, megmentettetek bennünket a veszélyzónától a szavazataitokkal! Elmondani nem tudjuk, hogy mennyire sokat jelent nekünk! Már lenyomtunk két próbát ma is, mert készülünk ezerrel a következő adásra. Az biztos, hogy mostantól senki másnak nem szeretnénk bizonyítani, csak nektek és magunknak!

– jelentette ki a posztja végén az énekesnő.