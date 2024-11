Tóth Gabiék tangója a Dancing with the Stars negyedik élő showjában bizony nem nyűgözte le a zsűrit. Csak 21 pontot adtak az énekesnőnek, akiről táncuk végén kiderült, az utolsó próbán sajnos lesérült. Épp ezért a táncparkettre már az előadás során befásilott bokával, aminek kapcsán Papp Máté Bence ki is jelentette az adás végén: másnap kórházba viszi Gabit, biztos, ami biztos.

Gabi jobb bokája sérült volt tangójuk közben

Most azonban a néptáncosért aggódhatnak a rajongók, miután a Dancing With the Stars saját, 24 órán keresztül elérhető Instagram-sztorijában egy olyan videót tett közzé, amelyben Máté keze volt bekötve. Úgy tűnik tehát, Gabi szerelme is komolyabban sérült a próbák során, ami a héten megterhelőbb volt számukra, hiszen az esti, ötödik adás során már nem csak saját produkciójukkal lépnek majd táncparkettre, hanem majd egy párbaj táncra is, mely során az énekesnő és szerelmének ellenfele, Stana Alexandra és Kucsera Gábor lesz az Elvarászolt Táncok estéjén.

Hogy Bence csuklója mennyire sérült, az nem tudni. Egy azonban biztos: Gabiék nem fogják erre fogni, ha esetleg produkciójukban baki lesz, mint ahogy azt tangójuk során sem tették korábban.