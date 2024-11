Itt a drámai bejelentés: lecserélték a verekedésbe keveredett Andrei Mangrát

Pénteken szivárgott ki a hír, miszerint Andrei Mangra verekedésbe keveredett előző este három másik férfi társaságában egy V. kerülti lakásban. A szomszédok által riasztott rendőrök egyiküknél egy kést, valamint drogot is találtak, így több eljárást is indítottak. A Bors információi szerint Andreit korházba vitték drogtesztre és kivizsgálásra a fejsérülése miatt, majd hosszú órákon át tartott a kihallgatása a kerületi rendőrkapitányságon.

Andrei Mangra botránya komoly gondot okozott a TV2-nek (Fotó: hot! magazin)

Szombat kora délelőtt a Bors megtudta, hogy Mangra helyett egy beugrós táncossal készült a szombati élő show-ra Szabó Zsófi már péntek óta, hiszen nem lehetett tudni, hogy mi lesz az ügyből, és a műsorvezető nem maradhatott próbák és pár nélkül.

Sokba kerülhet Andrei Mangra verekedése

Szombat délután a TV2 hivatalos közleményben tudatta, hogy csak a Dancing with the Stars elő adásában jelentik be, hogy kivel lép parkettre Szabó Zsófi. Emiatt sokan reménykedtek benne, hogy Andrei van olyan állapotban, hogy táncolhasson.

Ám végül a műsorban most kiderült, hogy Mangrát lecserélték, és a múlt héten Hosszú Katinkával kieső Suti András lett Szabó Zsófi táncpartnere erre az estére. Sutival nagyjából egy napja volt felkészülni Zsófinak, ami komoly kihívás volt fizikailag, és feltehetően lelkileg is megterhelő, ami Andrei miatt kialakult.

Arról később dönt a csatorna, hogy Mangra cseréje ideiglenes vagy végleges. Ugyanis ahhoz tisztán kell látniuk, hogy mennyire érintett a táncos a verekedős, késes, drogos ügyben.