Fokozódnak az izgalmak a Dancing with the Stars műsorában. Az e heti adás tematikája a Páratlan Párosok: ekkor minden versenyző mellé érkezik egy újabb profi táncos is, tehát összesen hárman állnak majd színpadra. Azt, hogy melyik pároshoz ki csatlakozik, egy ideig titok maradt, ám nemrég lehullt a lepel, a hírt pedig Tóth Gabi is megerősítette a közösségi odalán.

Újabb profi táncos csatlakozik Tóth Gabiékhoz / Fotó: Bánkúti Sándor

Már nem titok, hogy holnap Baranya Dávid csatlakozik hozzánk a második táncunkba. Nézzetek és szorítsatok nekünk holnap!

- kérte a rajongóit a minap Instagram-posztjában Tóth Gabi, a követői pedig hamarosan biztosították őt a támogatásukról.

Legyetek ügyesek, Nektek drukkolok. Hajrá Gabi és Bence!

- üzente az egyik kommentelő.

Nagyon várjuk és nektek szurkolunk! Nektek kell nyerni!

- tette hozzá egy másik rajongó.