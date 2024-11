„Soha többet nem fogok táncolni” – megdöbbentő dolgot mondott a Dancing with the Stars versenyzője miután kiesett

Az olimpikon számára egy igazi kihívás volt a TV2 táncos műsora. Kucsera Gábor ugyanis még a saját esküvőjén se táncolt Tápai Szabinával, bármennyire szerette volna párja. A Dancing with the Stars elején a sztárapuka meg is szenvedett a lépés kombinációkkal, de hétről hétre látványosan fejlődött. A negyedik adásban Ördög Nóri ki is jelentette, hogy a világbajnok kajakos az első sportoló, aki valóban táncol, nem csak lépeget.

Kucsera Gábor élvezte a versenyt a Dancing with the Stars 5. évadában (Fotó: Bánkúti Sándor)

Kiderült, Kucsera Gábor ezért vállalta a Dancing with the Stars-t

A Dancing with the Stars ötödik adása az varázslatról, az illúziókról és a grandiózus, minden eddiginél látványosabb koreográfiákról szólt. Kucsera Gábor és Stana Alexandra is arra készült, hogy elvarázsolják produkciójukkal a nézőket és a zsűrit, de nem úgy alakult az este, ahogy tervezték, ők estek ki a versenyből.

– Nagyon sok mindent felszabadított bennem ez a műsor, mert bár tényleg egy laza embernek tartom magam, nem szoktam feszülni, de sajnos a korábbi Nagy Duettes szereplésem nem sült jól el, mély nyomokat hagyott bennem – mondta a Mokka műsorban Kucsera Gábor, a Dancing with the Stars kiesője, majd folytatta:

Akkor Dér Henivel voltam párban, és el is határoztam, hogy soha többet nem fogok táncolni. De aztán úgy gondoltam, azt le kell mosni, azt az emléket, le kell győzni, ami bennem van, ezen túl kell lépni. Ezért vállaltam a műsort, és annyira hálás vagyok, hogy Szandra lett a tanárom, mert fogta a kezem, vitt magával, olyan dolgokat hozott ki belőlem, amire még én sem számítottam. Megtanultam élvezni nem csak a táncot, a ritmust, a zenét, de a színpadot is. Nagyon jó utazás volt, nagyon élveztem, nagyon jókat táncoltunk és mindig ki tudtuk hozni magunkból a maximumot!

A sztárapuka a táncpartnerével minden adásnak úgy ment neki, hogy megbeszélték: úgy élvezik majd a produkciót, mintha az utolsó lenne.

– És tényleg így volt, ezt az utolsó táncot annyira élveztük, annyira jó volt, hogy az valami hihetetlen. Szabina örül, hogy visszakapott, és nyilván a gyerekek is nagyon örültek, hogy apa otthon van megint, és lehet nyúzni, mert a vége felé már nagyon nehezen bírták! – mondta a Dancing with the Stars 2024 kiesője.