Elképedtek Tóth Gabi rajongói: az énekesnő megmutatta Hannarózát, ilyen nagy már Krausz Gáborral közös kislánya

Hiába készül minden szabadidejében Tóth Gabi arra, hogy szerelmével, Papp Máté Bencével szombatonként táncparkettre lépjenek a Dancing with the Stars-ban, első sorban mindig édesanyaként "dolgozik". Az énekesnő nem egyszer hangoztatta, mindent a kislányáért tesz és azért, hogy Hannaróza egyszer büszke legyen rá. Ő adja számára az erőt, az energiát. Nem csoda tehát, hogy a táncos showműsor ötödik évadában Gabi akkora erővel lépett színpadra, hiszen most kiderült, Hanni a nézői sorok egyikében ült.

Hannaróza élőben drukkolt édesanyjának Fotó: Bors

Hannika is eljött apukámmal megnézni minket szombaton nagyon élvezte és rengeteg erőt adott nekünk!

- posztolta az énekesnő Instagramon egy olyan kép mellé, amin Krausz Gáborral közös kislánya is szerepelt. Természetesen úgy, hogy az arcát nem mutatta. Ám a fotón így is észrevehető volt, mekkorát nőtt kislánya, amit rajongói is megemlítettek számára.

"Szépek vagytok, Hannika hogy megnőtt, gyönyörű kislány!"

"Nagyon cukik vagytok, mindig szeretni fog téged mert egy csodálatos anyuka vagy!!!!!!!!!!"

- írták neki sorra kiemelve, nagyon jól megállja a helyét a versenyhelyzetben anyaként:

"Felemelő érzés mikor az ember lányának nemcsak a gyereke van jelen, hanem az apukája is! Ez a minőségi figyelem és idő. Nem könnyű anyaként mindenhol helyt állni, de nagyon jól csinálod és le a kalappal!"

"Emelem kalapom!! Mindenben helytállni becsületesen, alázattal!!! Akik kritizálnak, csinálják utánad!!"