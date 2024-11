Horányi Juli elárulta: újra énekelne Tóth Andi?

Tóth Andi tavaly tavasszal jelentette be, hogy visszavonul az énekléstől, ami rengeteg rajongóját ledöbbentette, hiszen az énekesnő üde színfoltja volt a magyar zeneiparnak. Andi viszont ezt nem így érezte... Miután megnyerte az egyik tehetségkutatót, éveken keresztül küzdött azért, hogy értékeljék az emberek azt a munkát, amit beletett a zenélésbe. Ám szerinte senki sem ezzel foglalkozott, sokkal inkább a külsőségekkel, ő pedig elveszett abban, amit addig a legjobban szeretett. Minél görcsösebben törekedett arra, hogy értékeljék a munkáját, annál rosszabbul érintette őt, hogy valahogy mégsem éri el a célját. Aztán meghozta a döntést...

Tóth Andi dalok szerzésével foglalkozhat a jövőben? Horányi Juli dalában tért vissza (Fotó: Bors)

Horányi Juli elárulta, énekelne-e újra Tóth Andi

Lassan két éve tehát, hogy az énekesnő már nem áll színpadra, és hogy nem tevékenykedik a zeneiparban. Most azonban mégis kivételt tett, és visszatért egy dal erejéig, igaz nem az előadói, hanem a szerzői oldalon. Andi ugyanis Horányi Julival dolgozott most együtt, s közösen létrehozták a Nem is tudom című nótát.

Andival már 10 éve ismerjük egymást, hiszen együtt álltunk ott egy tehetségkutató döntőjében. A mi kapcsolatunk nem szakadt meg azután sem, hogy vége lett a műsornak. Bár nem minden nap, de beszéltünk, megkérdeztük egymástól, hogy kivel, mi történt, átbeszéltük a fontosabb dolgokat. Így jött a Nem is tudom ötlete, mivel mi eléggé hasonlóan érezünk a nők helyzetéről a zeneiparban

– fogalmazott lapunknak Horányi Juli, aki szintén többször is beszélt arról, hogy női előadóként nagyon nehéz érvényesülni, míg a férfiak sokkal könnyebb helyzetben vannak. Andi is átérzi ezt a helyzetet, s bár most dalszerzőként mégis visszatért, Juli kevés esélyt lát arra, hogy előadóként is mikrofont ragadjon.

– Ez egy közös téma, Andi úgy döntött, hogy inkább visszavonul az énekléstől. Most szerzőként visszatért, és megfogalmazta azt, amit rengeteg női előadó érez itthon. Nagyon örülnék, ha a színpadra is visszatérne, és legközelebb egy duettben énekelhetnénk erről, de sajnos ez még várat magára – tette hozzá az énekesnő.