Tóth Andi először nyilatkozott, amióta besokallt: „Életem egyik legjobb döntése volt, hogy visszavonultam”

Még idén márciusban robbant bombaként a hír, miszerint a népszerű hazai énekesnőnél, Tóth Andinál betelt a pohár és úgy döntött, hogy visszavonul az énekléstől. Andi azóta főként imádott kutyájával, Bailey-vel és saját ruhamárkájának az építésével tölti az időt.

Tóth Andi rég nem mesélt ennyit a magánéletéről Fotó: Nagy Zoltán

Visszavonulása óta nem igen adott ezzel kapcsolatban hivatalos interjút, most azonban kivételt tett és nyilatkozott Tények Plusznak. Andi a beszélgetés során még olyan dolgokat is elárult, amelyekről eddig nem igen beszélt.

"Most már nyugodt vagyok"

Nyugodt vagyok, állítom, hogy életem egyik legjobb döntése volt, hogy visszavonultam és abba hagytam ezt a haknis szörnyű káoszt, amiben már éltem

– kezdte az énekesnő. A riportból kiderült, hogy mások mellett abból lett elege, hogy szerinte rengeteg hazugságot írtak róla. Ettől besokallt és úgy döntött, hogy feladja az állandó, értelmetlen harcot, így megfogadta, hogy visszavonul. Azóta nem is nagyon szerepelt tévés műsorokban, egészen mostanáig.

A nagy visszatérés

Mint tudjuk ugyanis, szombaton hatalmasat táncolt a Dancing with The Stars döntőjében, vasárnap este pedig ismét mikrofont ragadott és olyat énekelt a Sztárban Sztár leszek! elődöntőjében, amitől még Tóth Gabinak is leesett az álla.

– A visszavonulásom sem arról szólt, hogy én nem akarok énekelni, hanem arról, hogy csak olyat akarok énekelni, ami színvonalas, és amiben meg tudom mutatni, hogy van bennem ilyen is. És ez pont egy olyan műsor és örülök, hogy jöhettem – vallotta be Andi.

Ezért zárkózott el az interjúktól Tóth Andi

Majd kitért arra is, hogy igazából csak azért zárkózik el az interjúktól, mert a legtöbbször nem a színtiszta igazság jelent meg róla a sajtóban, emiatt pedig a rajongói többször is ellene fordultak. De ez mára szerencsére megváltozott.

Annak viszont csak örülök, hogy ha úgy látjátok, hogy idén kevesebb rossz jelent meg. Annak én csak örülök. Közben meg hál’ istennek kialakult egy olyan közege az én social media felületemnek, vagy bárminek, aki viszont sz*rik erre rá. Bocsánat. És ennek viszont örülök, hogy már nekem hisznek

– mondta, majd hozzátette: sikerült lenyugodnia, így most élvezi azt az életet, amit neki kínál a sors.

– Békés vagyok, kiegyensúlyozott, edzek, dolgozom, van egy kutyám, kertes ház, tökéletes, ilyen életet kívánok mindenkinek – magyarázta Tóth Andi.