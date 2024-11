Csalódtak Tóth Andi rajongói: nem ezt várták tőle

Múlt héten derült ki, hogy Tóth Andi Horányi Julival közösen készül nagy dobásra, annak a 10 éves évfordulójára, hogy együtt szerepeltek az RTL tehetségkutatójában. A rajongóknak így új remény csillant, hogy Andi talán visszatér az énekléshez, ha csak egy dal erejéig is, de most úgy tűnik nem egészen erről van szó. Bár a követőik alig várták, hogy kiderüljön mi is pontosan a közös projekt, most inkább csalódottak, mint izgatottak a holnapi megjelenés miatt.

Tóth Andi visszavonulása óta reménykednek a rajongói a visszatérésében, de ismét csalódniuk kellett (Fotó: Máté Krisztián)

Tóth Andi és Horányi Juli akkor lettek barátok, amikor 10 évvel ezelőtt első és második helyezettek lettek az RTL tehetségkutatójában. A jó viszony azóta is töretlen, bár igaz nem igazán dolgoztak együtt az elmúlt időszakban, egészen mostanáig. Az évforduló alkalmából Juli egy új dallal készül, amit nem más, mint Andi írt, ennek ellenére azonban ő nem énekel benne, rajongói legnagyobb bánatára.

Szerdán érkezik a csodás Horányi Juli új dala! Nagyon büszke vagyok arra, hogy 10 év után is ilyen meleg szívvel állunk egymáshoz az X-Faktor óta! Hallgassátok sok szeretettel majd, és köszönöm neki a bizalmat, hogy én írhattam a zseniális hangjára ezt a dalt. Alig várom

– írta Tóth Andi Instagram-on, ahol egy rövid részletet is mutatott a klipből.

- Nagyon büszke vagyok erre a közös projektre Tóth Andival. Nagyon várom, hogy halljátok. Felkészülni, mindjárt jön az új dal és a klip! – fűzte hozzá Juli is.

Tóth Andi visszatérésére kevés esély van

Az énekesnő a visszavonulása óta többször is beszélt az érzéseiről, amióta abbahagyta az éneklést és szinte minden esetben úgy nyilatkozott, hogy ugyan a zene továbbra is fontos számára és hiányzik neki, mégsem tervez visszatérni. Sőt, előfordul, hogy egyenesen kijelentette élete legjobb döntése volt a visszavonulás.