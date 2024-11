Szandi lánya három évvel ezelőtt hozott meg egy fontos döntést: kiköltözött Amerikába. Az akkor 21 éves Blanka bébiszitterként kezdett új életet San Francisco-ban, s bár akkor még úgy volt, hogy két esztendő után hazajön, végül mégis a maradás mellett döntött. Nem véletlenül, hiszen új barátokra lelt, akikkel rengeteget programozott és bulizott, na meg időközben rátalált a szerelem is. Bogdán Blanka még a nyár közepén jelentette be a nagyvilágnak, hogy szíve ismét foglalt, s bár keveset árult el a lovagjáról, annyit sejteni lehetett, hogy Ricardóval szintén San Franciscoban ismerkedtek meg. Bár akkor még senki sem gondolta volna, hogy ilyen gyorsan szintet is lépnek...

Szandi lánya nagyon szerelmes (Fotó: Markovics Gábor)

Szandi lánya egy híres zenésszel jár

Blanka a minap jelentette be, hogy összeköltözött Ricardóval, sőt, az is kiderült, hogy már nem Kaliforniában, hanem Seattle-ben bútoroztak össze. Azt nem tudni, hogy így a lány mivel foglalkozik, esetleg talált-e egy másik családot, ahol lehet bébiszitter, vagy új munkát keresett, ám az biztos, hogy párja nevét sokan ismerik már. Ricardo ugyanis egy híres zenész, aki bárokban lép fel, ráadásul nem is ingyen teszi mindezt. A napokban is volt egy koncertje, ahová 25 dollárért adták a beugrót, ami közel tízezer magyar forint.

Lehet, hogy hamarosan Blankával is láthatjuk őt egy amerikai színpadon, hiszen jól tudjuk, hogy Szandi lánya is imád énekelni, ráadásul az internetre is töltöttek már fel közös dalokat. Például ezt: