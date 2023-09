"Basszus, lebuktam..." – aljas dologgal vádolták meg Szandi lányát

Szandi közel két éve vett könnyes búcsút lányától, Blankától, aki Amerikába költözött, hogy au pairként dolgozzon egy San Francisco-i családnál. A fiatal lánynak szemmel láthatóan nagyon megtetszett a tengerentúlon az élet, a munkája mellett barátokra is lelt, és a saját fizetéséből egyedül képes eltartania magát. Nem csoda, hogy meghosszabbította a kint tartózkodását, ugyanis eredetileg idén jött volna haza, de időközben meggondolta magát...

Marad még Amerikában Szandi lánya Fotó: Markovics Gábor

Szandi elmondása szerint Blanka még marad egy kicsit Amerikában, ám hogy meddig, azt ő sem tudja. Bár rettenetesen hiányzik neki a lánya, nagyon büszke rá, hiszen ahogy ő is mondta: jól végzi a munkáját, és rendkívül önálló. Ám ezt nem gondolja mindenki így. Főleg azok az emberek, akik egy kamu profilkép mögé bújnak...

Szemmel láthatóan keményen melózol!! A szülők meg csak küldik és küldik a pénzt...

– fogalmazott egy rosszindulatú kommentelő, aki azt nehezményezi, hogy egy fiatal lány jól érzi magát, és nem a négy fal között ücsörög naphosszat... Blankát ez azonban egy cseppet sem hatotta meg. Cinikusan tette helyre a negatív hozzászólót.

Basszus, lebuktam... Tudom, tudom, vissza kell vennem, kész szégyen, hogy merem magam jól érezni a szabadidőmben, a saját magam által megkeresett pénzből

– fogalmazott a bébiszitterként dolgozó lány, aki korábban azt is elárulta, mennyi pénzt keres Kaliforniában.

Mennyit keres egy au pair?

Érthető módon Blanka válasza után sokan kíváncsiak arra, hogy mennyit is kereshet egy bébiszitter a tengerentúlon. Nos, annyira nem combos ez az összeg, mint amire sokan tippeltek volna, főleg San Francisco vonatkozásában... Blanka ugyanis heti 195 dollárt keres, ami átszámítva körülbelül 69 ezer forint.

Erre bárki rá tud keresni, hogy az au pairek mennyit keresnek. Úgy tudom, ez minden ügynökségnél egy meghatározott minimum. Heti 195 dollár.

Ez hirtelen nagyon sokkolóan hangozhat, pláne, hogy San Franciscónál csak New Yorkban drágább az élet, azt hiszem. San Francisco még drágább, mint Los Angeles... Én egyébként ezt a 195 dollárt kapom hetente, mivel nem is dolgozom az összes órámat. Azaz nem dolgozom 45 órát egy héten, és a hétvégéim is szabadok – mondta el tavaly a Móka podcastben Blanka, akinek lehet, hogy azóta megemelték a fizetését. De bárhogy is legyen, a fiatal lány igazán büszke lehet magára, hogy ennyi idősen új életet mert kezdeni a családjától távol, egy számára teljesen idegen országban.