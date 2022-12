Boksszal készül a szülésre a TV2 hat hónapos terhes sztárja

Proksa Szandra, a TV2 Életmódi magazin műsorvezetője terhessége hatodik hónapjában jár, második gyermekét várja. Áldott állapota sem akadályozhatja meg azonban abban, hogy alakjára odafigyeljen, testét formában tartsa.

A TV2 műsorvezetője szeretné, ha a dereka és a háta is erősödne Fotó: Szabolcs László / Bors

Feszes derék, erős hát

– Nagyon élvezem a munkát, pozitívan hat rám az edzés testileg és lelkileg egyaránt. Korábban 6-8 évet kick-boxoltam, nyilván a rúgásokat a várandósság teljes ideje alatt mellőzöm.

A boksz feszesít és segít abban, hogy a derekam meg a hátam is erősödjön, így a szülés után is tudjam majd a mozgás előnyeit élvezni.

Ahogy növekszik a pici, nagyobb a súlya, nagyobb terhelés van rajtam, a sportolás miatt könnyebben azonban viselem ezt a csodás állapotot – mesélte érdeklődésünkre Proksa Szandra, aki szerint a mozgás belsőleg is jó hatással van rá, mert a hormonok miatt felgyülemlett stresszt is levezeti.

Szandra szeretné, hogy a háta is elég erős legyen a szülés után Fotó: Szabolcs László/Bors

Segítség a barátnőtől

– Igaz, szokatlan egy kismamától, hogy bokszol, de az orvosom sem tiltott el. Természetesen csak addig csinálom, amíg lehet. Mindig is pörgős volt az életem, és ez most sem változott. A mostani babavárásom során már odafigyelek az étkezésre is. Előző várandósságomnál beleestem abba a hibába, hogy két ember helyett ettem. Most már tudom, hogy milyen tápanyagokra van a picinek szüksége – mosolygott Szandra, akinek edzéseire barátnője, Miló Viki is nagyon odafigyel.

Miló Viki nagyon ügyel arra, hogy semmilyen préselést végző gyakorlatokat ne csináltasson a kismama Fotó: Szabolcs László/Bors

– Nem csináltatok olyan feladatokat Szandrával, amikor préselő munkát végeznek a hasizmai, mert az nem tenne jót a kisbabának. Igyekszem mindig olyan feladatokat összeállítani, ami olyan izmokat dolgoztat meg, ami majd a szülés után is megkönnyíti a kismama életét – mesélte a Borsnak a világbajnok bokszoló.

Szandra igyekszik megtartani az alakját a várandóssága alatt is Fotó: Szabolcs László/Bors

Új baba, új otthon

Szandráék hamarosan új otthonukba költöznek, még a pici érkezése előtt.

– Úgy gondolom, sokkal stresszesebb lenne, ha a babát még a régi otthonunkba vinnénk haza, és utána kellene megszoknia egy új környezetet – mesélte a TV2 műsorvezetője. Szandra hároméves kisfia, Edvárd is izgatottan várja, hogy megszülessen a kistestvére. Édesanyja úgy tervezi, hogy őt is bevonja majd a baba gondozásába.

– Ha szeretne segíteni a testvérével kapcsolatban, örömmel hagyni fogom neki. Remélem, így majd szoros kapcsolatuk lesz. Bízom benne, hogy igazi védelmező bátyja lesz a testvérének – mesélte mosolyogva az egykori szépségkirálynő.