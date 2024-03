A TV2 dögös műsorvezetője nem hanyagolja el magát -„Fontos, hogy a férjem is csinosnak lásson”

Sosem állt hadilábon a kilókkal Proksa Szandra, a TV2 Életmódi műsorvezetője; azt evett, amit csak megkívánt, mégsem hízott meg. Ám a várandósság kihívást jelentő pluszkilókat is hozott magával.

Az első terhességem idején 30 kilót híztam, a másodiknál 25-öt úgy, hogy akkor már nagyon odafigyeltem az étkezésemre, mégsem volt szerencsém, és nagyon lassan tudtam visszafogyni az eredeti súlyomra.

Tavaly márciusban született a kisebbik fia, és a várandósság alatt felszedett pluszkilókból mára csak kettő maradt.

– Nem szeretek korán kelni, de máshogy nem megy. A kisebbik fiam reggel 8-kor kel, de a nagyobbikat 9-re már óvodába viszem, szóval felkelek 7 előtt kicsivel, és edzek. Sokat számít a rendszeresség, az, hogy heti négyszer-ötször lefutok reggelente 6 kilométert.

Szandra szerint minden fejben dől el, és neki igen erős a motivációja.

– Van ebben egy kis hiúság is, hiszen nem mindegy, hogy mit látok vissza a képernyőről. Ha nem tetszik, és emiatt nem érzem jól magam, akkor az a környezetemnek sem jó. Nekem fontos a kinézetem, és az is, hogy a férjem is csinosnak lásson. Nem a külső kell, hogy a legfontosabb legyen, de elhanyagolni sem szabad - fejtette ki a TV2 szexi műsorvezetője.