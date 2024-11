Megasztár: Kitálalt versenytársáról a tehetségkutató énekese

Lakva ismerszik meg az ember, így hát a 12 év hallgatás után visszatérő Megasztár 13 versenyzője lassan két hete él egy fedél alatt valahol Budapest belvárosában. Így volt ez a korábbi hat szériában is és jórészt ennek köszönhetően köttettek életre szóló barátságok a ma már igazi megasztárnak számító énekesek között. Persze az összecsiszolódás sosem egyszerű, így még szerencse, hogy a versenyzők, párosával és nem tucatjával osztoznak a szobákon. (Igen, tudjuk, hogy Orbán Rudi tizenharmadikként csatlakozott a döntősökhöz és azt is, hogy így ő lett a Megasztár 2024-es évadának fekete lova, és mint olyan, egyelőre önmagával osztozik egy szobán.) No, de ki, hogy viseli az együttélés nehézségeit?

A Megasztár 2024 zsűrijének nem volt könnyű dolga, amikor össze kellett válogatniuk a 12 döntőst (Fotó: TV2)

Szilágyi József, a Megasztár "apukája": Az édes anyukája és az apukája rám bízta őt

Dányi Róbert és Szilágyi József pillanatok alatt megtalálták a közös hangot, sőt a háromgyermekes Józsi, már a szárnyai alá is vette fiatal "ellenfelét", amire külön szülői felhatalmazást is kapott. A Bors elbeszélgetett az átmeneti szobatársakkal, így most olvasóink, ha csak képletesen is, de beleshetnek a Megasztár-ház kulisszái mögé.

– Nagyon szuper ez az együttlakás, de szerintem kérdezzük meg Robikát is – kezdett bele Szilágyi József, aki mindjárt kapott is egy fricskát fiatal vetélytársától.

– Hát néha… Na jó, ritkán horkol, de akkor nagyon. Olyankor én kimegyek a nappaliba – vágta rá Dányi Róbert, amire persze szobatársának is akadt egy riposztja.

– Egyébként az első héten én költöztem a nappaliba. Azért hogy az ő kis komfortzónája megmaradjon.

Igaz, hogy horkolok, de olyan napok után, amikor nagyon fáradt vagyok

– ismerte be József, majd elárulta, milyen szerep jut neki lakótársa mellett.

– Próbálunk odafigyelni mindig egymásra.

Ő fiatalabb és az édes anyukája és az apukája rám bízta őt, nagyon vigyázok rá minden erőmmel.

Úgyhogy tök szuperül kijövünk egyébként, de amúgy mindenkivel… – mondta a Megasztár Ausztriából hazatért tehetsége.

Dányi Róbert néha a Megasztár-ház nappalijába szorul (Fotó: TV2)

„Oda-vissza fertőztük egymást”

Szilágyi Józsefre egyébként mind a 12 vetélytársa számíthat, ha esetleg bal lábbal ébrednének a Megasztár-házban, hiszen magára vállalta a mókamester szerepét is.

Én a viccért vagyok felelős. Napközben, mikor látom, hogy egy picit szomorúbbak a versenyzők, vagy nem úgy állnak igazából a naphoz, akkor én reggel odateszem magam

– tette hozzá Józsi, aki elárulta, mi az az egyetlen „ajándék”, amit oda-vissza adogatnak egymásnak Robival, és aminek egyébként egyikük sem örül.