Bánsági Petronella az Ének Iskolája növendékeként tűnt fel először a képernyőn még gyerekként. Most húszévesen a Megasztár 7. évadában próbál szerencsét, eddig sikerrel vette az akadályokat. Kérdés nélkül jutott túl a válogatón, a középdöntőben pedig a „hirtelen halál” fordulóban és a párbajban is bizalmat szavazott neki a zsűri. A Borsnak nyilatkozva idézte fel Petronella a válogató és a középdöntő pillanatait.

Bánsági Petronella kérdés nélkül továbbjutott a Megasztár válogatóján, és a középdöntőben is igencsak jól szerepelt (Fotó: TV2)

„Szinte összehúztam magam, hogy bocs, hogy itt vagyok”

A Megasztár Bánsági Petronella számára fontos ugródeszka. A válogatóban egy lírai Christina Aguilera dalt énekelt.

– Izgatottan néztem vissza néhány hete a tévében a válogatóadást, amiben szerepeltem. Pedig tudtam, hogy továbbjutok, hiszen átéltem – viccelődött. – De mégis izgultam, figyeltem, hátha mondott a zsűri még olyasmit, amit ott élőben nem hallottam jól. Mindenki nagyon kedves és szimpatikus volt, Marics Peti elég kis humoros volt, aranyosan mosolygott... de nem azért mondom – nevetett Petronella.

– Papp Szabi pozitív szavai is jól estek, Magditól is nagyon kedves volt, hogy azt mondta, magától értetődik, hogy megkaptam a továbbjutást jelentő pecsétet. Nagyon megdobták az önbizalmamat, amire most nagy szükségem volt. Mert úgy mentem fel a válogatón a színpadra, hogy szinte összehúztam magam, hogy bocs, hogy itt vagyok – idézte fel a tehetséges lány, aki vasárnap a középdöntőben is bizonyított: beválasztották a legjobb tizenkettő közé.

Bánsági Petronella Báló Dórával méretkezett meg a középdöntőben (Fotó: TV2)

Inkább fiúval párbajozott volna a Megasztár középdöntőjében

– Báló Dórával párbajoztam, ő egy nagyon hosszú, szőke hajú lány. Azon poénkodtunk, hogy ő az aranyhaj, én meg vagyok a boszorkány – fogalmazott nevetve. – Kiderült, hogy ő egy családanya, van egy egyéves gyereke, kapcsolatban él, én meg ott néztem, hogy huh, majdnem egyidősek vagyunk, nekem meg még párom sincs. Nagyon jó partnert kaptam a személyében, nagyon kedves lány. Egy pillanatra sem éreztem, hogy ez egy verseny lenne köztünk. Ő sem akart letolni, ami nagyon jól esett.

Pedig rettegtem, amiért lánnyal kellett párbajoznom, reméltem, hogy fiúpartnert kapok. Nekem mindig könnyebb volt fiúkkal barátkozni, több fiúbarátom van, mint lány.

– Valamiért a lányokkal az ősbizalmam nem olyan erős. De miután Dórával váltottunk néhány szót, rögtön láttam, hogy nagyon normális lány. Tök más karakterű a hangunk, mégis nagyon erős duett lett. A zsűri is nehezen tudott dönteni köztünk – idézte fel.