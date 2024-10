Nincs ideje a szerelemre a Megasztár jóképű döntősének

Papp Domonkos már biztosan ott lesz a Megasztár első élő show-jában. A fiatal tehetségnek ugyanakkor nem „csak” a TV2 színpadán kell majd helytállnia a közeljövőben, de a egy fővárosi teátrum pódiumán is, hiszen több darabban is játszik folyamatosan, sőt próbákra is jár. Nem csoda hát, ha a jóképű Doma jelenleg nem fókuszál a párkeresés kérdésére. Papp Domonkos a Borsnak mesélt arról a boldog zűrzavarról, amiben jelenleg éli az életét. Persze mindezt csak kutyafuttában, hiszen egy próbáról futott be a beszélgetés helyszínére és oda is tér vissza alig néhány óra szünet után. A kérdés, hogyan képes egyensúlyt teremteni a Megasztár és a színház között és miért érezte úgy, hogy most jött el számára az idő arra, hogy komolyabb hangsúlyt kapjon életében a zene és az éneklés.

Papp Doma már biztosan ott lesz a Megasztár első élő show-jában Fotó: TV2

„Szerettem volna megtudni, hogy lehet-e elég az, aki én vagyok”

– Erre két válaszom is van. Ha becsuktam a szememet és elképzeltem a jövőmet, magamat mindig egy színpadon állva láttam. Ez egy vágy a részemről, hogy egy olyan terepen próbáljam ki magam a színház világa mellett, ahol nincsen kellék, nincsen jelmez, és nincs mellettem a karakter, akibe kapaszkodhatok. Szerettem volna megtudni, hogy lehet-e elég az, aki én vagyok és ennek a lehetőségét láttam meg a Megasztárban. Nem szeretnék túlzó módon anyagiasnak tűnni, de a tapasztalatom az, hogy egy átlagos életszínvonalhoz is irgalmatlanul sokat kell dolgoznia egy színésznek.

Fiatalon persze tudom csinálni nagy elánnal. De vajon meddig?

– Az éneklésben pedig szélesebb perspektíva van és a közönsége is szélesebb ennek a műfajnak. Remélem mindenki jól érti majd, amit most mondok: egy énekesnek nem feltétlenül kell kitörnie a bokáját ahhoz, hogy jobban éljen. Természetesen szeretném, ha mind az éneklés, mind a színház is az életem részei maradhatnának, utóbbi hatalmas szerelem, amit semmiért nem adnék fel – fogalmazott egyértelműen a Megasztár fiatal felfedezettje, aki nem titkolja, hogy bár vágyik a szerelemre, jelen pillanatban ez a témát háttérbe szorítja az út, amin jár.