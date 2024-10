Kiszel Jennifer reagált Rúzsa Magdi kemény bírálatára: „Kicsordult a könny a szememből”

Vasárnap kiderült, ki az első hat versenyző, aki bejutott a Megasztár élő show-jába. Kiszel Jennifer hallássérültként vágott a versenybe, és már a meghallgatáson lenyűgözte a zsűrit. Szépen menetelt előre, azonban az utolsó pillanatban majdnem elvérzett. A döntős produkcióban Szabó Laurával kellett párbajoznia, a felkészülésre pedig csupán néhány óra állt rendelkezésre, csakúgy, mint a másik öt párosnak. Mindnyájuk számára megterhelő feladat volt, ami által a nyomás is sokkal nagyobb volt az énekeseken.

Kiszel Jennifer Megasztáros középdöntős produkciója továbbjutást hozott számára (Fotó: TV2)

A Megasztár 2024 zsűrije nem kíméli a versenyzőket

Laura és Jenni produkciója rendkívül megosztotta a zsűrit. Míg Papp Szabi és Marics Peti végig Jenniért „harcolt”, Caramel és Rúzsa Magdi Laurát szerette volna továbbjuttatni. De dönteniük kellett, végül Marsalkó Dávid választása döntött: Jenni jutott tovább.

Rúzsa Magdi Megasztár zsűriként nem bírta magában tartani érzéseit és gondolatait, az eredményhirdetés után elmondta zsűritársainak.

– Mindenki szuper, örülök a sikerüknek. De én ma, nagyon rossz szájízzel fogok innen fölállni, mert szerintem ez a lány nagyon ügyesen manipulált benneteket.

Elhangzott egy nagyon szép színi előadás, én legalábbis ezt láttam. Azt hiszem, bedőltetek valaminek, amin én átláttam.

Egyszerűen tényleg azt érzem, hogy ez a lány – utalt Magdi Laurára – sokkal jobban megérdemelte volna, hogy itt legyen – mondta Magdi.

Kiszel Jennifer bizonyítani akar a zsűrinek, nem hoztak rossz döntést, hogy őt választották (Fotó: TV2)

Jennifer a szívére vette Rúzsa Magdi szavait

Persze ezzel a kritikával a szegedi hallássérült lány már csak utólag szembesült, hiszen mindez azután hangzott el Rúzsa Magdi szájából, amikor őt már kihirdették a továbbjutónak, és levonult a színpadról. Éppen ezért kérdeztük meg utólag Jennifert, mit gondol az egyetlen női zsűri véleményéről.

Erős volt a kritika, és bevallom őszintén, kicsit lelkileg megviselt.

– Mégis úgy gondolom, jogos érvek voltak, mert én is éreztem, hogy nem úgy ment, ahogy azt szerettem volna. Tudtam, hogy attól sokkal többre vagyok képes. Viszont az is igaz, hogy én másképp hallom a dalokat, és több időre van szükségem a betanulásra, mint másnak. Ebből a szempontból hátrányból indultam – kezdte a Borsnak Jennifer, majd hozzátette, elhangzottak olyan mondatok is, mélyen megbántották.

Nagyon rosszul esett.

– Olvasgattam kommenteket is, kíváncsi voltam, mások mit gondolnak a produkciómról. Megosztó volt, de ami elhangzott az értékelésnél és utána, azt már túl erősnek gondolom. A lelkemre vettem, de nem baj, mert ebből is igyekszem erőt meríteni. Azon dolgozom, hogy be tudjam bizonyítani, ettől én sokkal jobb vagyok – árulta el lapunk érdeklődésére.