Kamerák előtt omlott össze Kucsera Gábor: nem akar többé gondolni a múltra

A Dancing With the Stars mai adása szó szerint szemet gyönyörködtető. Rémséges jelzetekbe öltöztek a hírességek és a táncpartnerek, és fantasztikus, halloweeni tematikájú táncokkal nyűgözik le a nézőket. Kucsera Gábor és Stana Alexandra az előző héten majdnem kiesett, a nézők azonban olyannyira szeretik ezt a párost, hogy még csak a veszélyzónába se engedték őket jutni. Ezt most meg is hálálták, hiszen egy csodálatos bécsi keringőt mutattak be. Előtte azonban Kucsi arról vallott, hogy neki is bántja valami a lelkét. A múltban ugyanis drogproblémákkal küzdött, ezt azonban szeretné lezárni. Nem szereti, ha az emberek erről faggatják, és azt szeretné bemutatni, hogy milyen nagyszerű ember lett belőle. Ezzel a produkcióval pedig minden bizonnyal sikerült is neki.

Hajdú Péternek mesélt a problémáiról

Nem voltam elég alázatos, és ezt adta vissza a karma. Nyolc vagy kilenc év kellett, hogy vissza tudjam nézni az olimpiai döntőket. Összevissza kallódtam — idézte fel a kudarcként megélt olimpiai szereplése után éveit a Frizbi TV felvételén Kucsera Gábor, aki ma sem érti, hogyan lehetett pozitív a drogtesztje azután a bizonyos, 2015-ös verseny után.

– Az eltiltás előtti versenyemen úgy lettem első, hogy előző este összekaptam magam agyban. Odaálltam, és gyerünk… Még ma is annyira bennem van az a futam. Elrajtoltam, és nem ment. Magamban ordibáltam, hogy csináljam már. És egyszer csak elindult a hajó, és hátulról, mentem előre és első lettem. Utána vittek el drogtesztre.

A drog kimutathatósága az úgy két-három nap, és ennyi el is telt azóta, hogy használtam.

Korábban igen, szóval nem mutathatta volna ki a teszt. Nem tudom, hogy mutatta ki végül. Mindenkire mutogattam is akkor, csak magamra nem. Egyébként több mint két grammnak megfelelő kokaint mutattak ki. De én nem szívtam annyit. Az rengeteg!

Annyitól megáll a szíved a negyven fokban.

De ez már a múlt… – mondta az egykori sportoló.