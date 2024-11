Még el sem kezdődött az adás, máris halálra rémültek a Dancing With the Stars nézői

Arról már az előző adásban is volt szó, hogy a mai élő show tematikája a Halloween lesz a Dancing With the Starsban. Arra azonban senki nem számított, hogy ennyire horrorisztikus lesz a stúdió berendezése, a párok ruháitól pedig mindenkit a hideg is kirázott. Rémisztőbbnél rémisztőbb jelmezekben öltöztek: Tóth Gabi és Papp Máté Bence például véres bohócok lettek, Hosszú Katinka pedig Wednesday Adams. Nagyon izgatottan várjuk hát a produkciókat, a zsűri pedig biztosított bennünket arról, hogy van ok a félelemre, mert szigorúan fognak zsűrizni.