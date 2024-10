Hoppá! Kiszivárogtak a Dancing with the Stars egyik produkciójának részletei

Szombat este elstartol a várva várt showműsor: a Dancing with the Stars 5. évada. A sztárpárok már izgatottak, a stúdióban az utolsó simításokat végzik. Ráadásul az idei évad indulása igazán különleges lesz. A rendkívüli kezdés, a tizedik pár övezte találgatások és pletykák végére tesz pontot, így érdemes már 19:30-kor a tévé előtt ülni. Ráadásul a Bors tulajdonába jutott most néhány fotó a kulisszák mögül: olvasóink az egyik páros produkciójáról is megtudhatnak egy izgalmas részletet!

Ma este parkettre lépnek a párosok, és lelepleződik a titokzatos tizedik pár kiléte is (Fotó: TV2)

Látványos elemekből nem lesz hiány

A Dancing with the Stars 2024-ben is pörgős vagy éppen érzelmes táncokat, valamint elképesztő látványvilágot ígér. A Borshoz eljuttatott fényképen egy hatalmas hinta látszik, idilli hangulatvilágítással. Az első adásban ugyanis az egyik szereplő ezen a hintán fog ülni és lengeni, ami már önmagában nagy bátorságot igényel! Hogy pontosan melyik páros táncához illik majd a romantikus hangulatú díszlet, az este kiderül! De addig is néhány izgalmas részlet!

Íme a hinta, ami feltűnik a Dancing with the Stars első élő show-jában az egyik produkcióban – Vincze Tünde, aki a hintát fogja a magasból lelógatott látványelemekért felel a műsorban (Fotó: TV2)

Több ezer diszkógömb és 28 tonna faanyag

Hosszú hetekig épült át a stúdió: 1800 négyzetméteren 28 tonna faanyagot használtak fel hozzá, ami a parkett mellett 250 fős nézőközönségnek is helyet ad! Élén pedig a zsűripult, ami ezúttal is három ítésznek ad helyet: Ördög Nóra, Juronics Tamás és Szente Vajk dönt majd a táncosok sorsáról. Műsorvezetőként Lékai-Kiss Ramóna és Stohl András tűnik fel. A sztárok mellett pedig a diszkógömböké lesz a főszerep: a győztesnek járó kupa is azt formázza, illetve 16 óriási diszkógömb fénylik a díszletben, s több ezer csillogó gömb jelenik meg égősorokon, kiegészítőkön, az öltözőkben.

A műsorban a csillogásé a főszerep, a versenyzők páholyába vezető lépcső is igencsak impozáns látványt nyújt (Fotó: TV2)

Lecserélődtek a Dancing with the Stars táncosai

Míg néhány profi táncos a kezdetektől minden évadban feltűnik – például Stana Alexandra és Hegyes Berci –, addig lesznek új arcok is, mint Sebesi Daniella, aki Kamarás Norbi párja lesz, vagy éppen Papp Máté Bence Fricska-tag, aki szerelmével, Tóth Gabival lép parkettre.

Tóth Gabi a szerelmével, Papp Máté Bencével lép parkettre (Fotó: TV2)

S olyan profi táncos is akad, aki ezúttal más szerepkörben mutatkozik: Lissák Laura online riporterként tér vissza az ötödik évadba.