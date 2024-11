Izzott köztük a levegő: Mihályfi Luca és Hegyes Berci tánca újabb komoly pletykahullámot indít útjára

Mihályfi Luca és Hegyes Berci igencsak forró, tüzes cha-cha-chát adott elő a színpadon az ötödik évadnál járó Dancing with the Stars negyedik adásában. Volt itt minden: kis rúdtánc, hosszú combok, tapintható szexuális feszültség. Nem véletlen, hogy a rajongók már elkezdtek kombinálni, hogy tán több van a páros közt, mint egyszerű munkakapcsolat. Egyébként a zsűri is adta a pletyka alá a lovat az olyan szóviccekkel, mint hogy "megágyaztunk a témának", illetve Ördög Nóri is szóvá tette, hogy bizony Luca haja a tánc záró jeleneténél eltakarta az arcukat, így senki sem láthatta, mennyire került közel az ajkuk...

Így feküdt Hegyes Berci Mihályfi Lucán. Sok rajongó fejben már összehozta őket

Lucáék tánca levette a zsűrit a lábáról: meg is született az első tízpontos értékelés Juronics Tamásnak köszönhetően, így összesen 28 pontot zsebeltek be.

Egyébként már a bemutatkozó kisfilm is elég izgalmasra és zavarba ejtőre sikeredett, ott ugyanis jóval több rúdtáncot láthattunk - és láthatott Berci is testközelből...