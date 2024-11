Különös levelet juttatott el szerkesztőségünkbe a Bors egyik olvasója! Beszámolójából kiderül, hogy nem mást látott a napokban Az Őrült nők ketrece egyik előadásán a RaM-ArT Színházban, mint a Dancing with the Stars 5. évadának hihetetlenül tehetséges és nem mellesleg jóképű táncosát, Hegyes Bercit. Ebben még nem lenne semmi különös, csakhogy olvasónk szerint Hegyes Berci párja, Mihályfi Luca társaságában élvezte az előadást. Mi több, még egy csók is elcsattant köztük! Hoppá!

Dancing with the Stars 2024: Mihályfi Luca és párja között elképesztő az összhang (Fotó: TV2)

Mihályfi Luca és Hegyes Berci együtt vannak, előző hét kedden voltak Az Őrült nők ketrece előadáson, és csókolóztak. Nagyon szépek voltak együtt

– állt a levélben.

Bár ezeket az információkat mindig illik fenntartással kezelni, az biztos, hogy a Dancing with the Starsban együtt táncoló fiatalokat már nem először boronálják össze, sokak szerint izzik köztük a levegő. A Bors természetesen azonnal megkereste telefonon Hegyes Bercit. A táncos igencsak meglepődött, amikor tudomására jutott az olvasói levél és annak tartalma, de nem kívánta kommentálni az abban foglaltakat.

Dancing with the Stars: Hegyes Berci és Mihályfi Luca tiszta vizet öntöttek a pohárba?

Elképesztő produkciókkal nyűgözték le a második, halloweeni tematikájú adásban a párosok a Dancing with the Stars zsűrijét és a nézőket is múlt szombaton. Mihályfi Luca fekete özvegyként hálózta be partnerét, Hegyes Bercit, a kortárs táncukra Ördög Nóriék is azt mondták: fantasztikus volt, kellően szép táncmozdulatukkal és finom erotikával fűszerezve.

Sokaknak feltűnt, hogy mind a produkciójuk végén, mind az értékelésnél, de még az eredményhirdetésnél is, az énekesnő partnere ölébe ugrott, és hosszan ölelgették egymást. Lapunknak is összeölelkezve adtak interjút az élő show után.

– Fantasztikusan érezzük magunkat, adásgyőztesek lettünk, én vagyok a legbüszkébb tanár itt, az összes közül a Dancing with the Starsban – kezdte hatalmas mosollyal Hegyes Berci, majd hozzátette:

– Tényleg mindig együtt vagyunk, próbálunk, egy nap sem marad ki, napi 3-4, de volt, hogy öt órát próbáltunk. Minden energiánk erre megy el, de imádjuk, szeretjük csinálni, és az ilyen adásnapokért megéri csinálni.