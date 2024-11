Mégis együtt van a Dancing with the Stars párosa? Előkerült egy intim felvétel – videó

Mihályfi Luca és Hegyes Berci neve a napokban többször is felmerült egymás társaságában a sajtóban, és nem feltétlenül a Dancing with the Stars műsora miatt. A rajongók fantáziáját inkább az mozgatja a párossal kapcsolatban, hogy mégis mi lehet köztük, mert egyesek szerint ezek az érzelmek – amiket köztünk látunk a kamerák előtt – már túlmutatnak a barátságon. De ez még nem minden, ugyanis nem csak a tévéből látszik, hogy izzik a levegő köztük: lapunkhoz egy különleges levelet juttatott el egy olvasónk, melyben arról írt, hogy a párost egy nyilvános eseményen látta csókolózni...

Összejött Mihályfi Luca és Hegyes Berci? (Fotó: Polyák Attila)

Mihályfi Luca közel került Hegyes Bercihez

A fiatalok az Őrült nők ketrece egyik előadásán a RaM-ArT Színházban vettek részt az informátorunk szerint, s bár ebben még semmi különös nem volna, de ugyebár a szemtanúnk szerint elcsattant Berciék között egy csók is...

Mihályfi Luca és Hegyes Berci együtt vannak, előző hét kedden voltak az Őrült nők ketrece előadáson, és csókolóztak. Nagyon szépek voltak együtt

– írta levelében olvasónk, s persze a páros fülébe is eljutott az, hogy a rajongók össze akarják boronálni őket. Erre Berci csak úgy reagált, hogy köszönik a szép szavakat, a harmónia valóban megvan köztük, és sok időt töltenek együtt a próbák miatt. Luca viszont sejtelmesen annyit mondott, hogy az ügyvédeik nélkül nem nyilatkoznak...

Persze, csak a fiatalokra tartozik, hogy mit is éreznek egymás iránt, de a rajongók azért nagyon reménykednek, hogy itt több legyen, mint barátság. Már csak azért is, mert a napokban jelent meg Luca új dala és a hozzátartozó videoklip is, amiben ki mással szerepelne, mint Bercivel... A szerzemény egyébként az Orosz rulett címet kapta, a szövege pedig egy elveszett lányról szól, aki a megmentőjére vár, de nem tudja, kiben bízhat. Nos, ehhez a Brad Pitt és Angelina Jolie által megismertetett karakterek, Mr. és Mrs. Smith jelenik meg a képi világban, természetesen Luca és Berci főszereplésével. A jelenetek közel olyan túlfűtöttek, mint a filmben, Berciék pedig még egy szexi táncot is ellejtenek.

Nyilván, ezekután a képsorok után nehéz arra gondolni, hogy ez csak barátság a páros között...