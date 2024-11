Házasság első látásra: egyesek túl messzire mentek, megszólalt a műsor szereplője

Házasság első látásra 2. évad – Orsi számára egyelőre nem egyszerű ez a kísérlet, ugyanis férje okozott neki némi csalódást az esküvő óta. Mondjuk az oltárnál még úgy tűnt, hogy nagy az összhang köztük, és kölcsönös a szimpátia is, ám rögtön a ceremónia után kiderült, hogy ez koránt sincs így. Orsi ugyanis nem tűrte azt, hogy Zoli olyan dolgokat erőltetett neki, amiket nem akart, illetve a vicceivel is kiverte a biztosítékot a lánynál. A nászúton ez az ellenszenv odáig fajult, hogy a feleség ujjáról lekerült a gyűrű, és egyelőre még nem is kívánja visszavenni...

Házasság első látásra Orsi nem a nézők kedvence (Fotó: Szabolcs László)

Házasság első látásra Orsi: Valaki a halálomat kívánja

A lány viselkedése nyilván sem a férjének nem szimpatikus, sem pedig a nézőknek, akik abban reménykedtek, hogy valami romantikus tündérmesét látnak majd kibontakozni a fiatalok között. Jelenleg ez inkább egy drámára hajaz, ahogy az is, hogy Orsi ezért miket kap az interneten, főként a privát oldalán. A lányt annyian zaklatták rosszindulatú üzenetekkel, hogy úgy döntött letiltja a kommenteket és az üzeneteket.

Eljött az a pont, hogy leállítottam minden üzenetfogadási lehetőséget és komment-lehetőséget. Amit látnak belőlünk, azok percek... Az, hogy ezért valaki a halálomat kívánja, nem is tudom, mit mondjak. Nyugi, senki nem maradt még itt ezen a földön az örökkévalóságig

– kezdte a lány, aki megérti, hogy sokaknak nem szimpatikus a viselkedése, azonban ő inkább arra büszke, hogy nem játssza meg magát.

– El kell fogadni, hogy nem minden ember egyforma. Lehet, hogy valakinek bejön valaki, lehet, hogy nem. Lehet, hogy valaki azonnal nyit, valaki nem. Az, hogy én flegmább vagyok... Nagy durr. Legalább nem játszom meg magam emberek előtt, és ez szerintem kincs a mai világban. Mert akivel nem akarok barátkozni, az nem kap a kedves Orsiból. Mindenkinek a saját szegénységi bizonyítványa, ha ítélkezik. Az emberek az energiájukat nem rám pazarolják, hogy elküldenek a p****ba, hanem magukra, a családjukra, a munkájukra – tette hozzá a lány.