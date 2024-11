„Menjek sétálni, mert ő könnyítene magán” – kínos felvétel került elő a Házasság első látásra műsorából

Házasság első látásra 2024 – A jelek szerint nagyon nem úgy alakul Orsi és Zoli kapcsolata, ahogy azt a férj szeretné, annak ellenére sem, hogy felesége egyre inkább kezd feloldódni az új helyzetben. A párosnál ugyebár már az esküvőn voltak problémák, miután az ara jelezte, hogy házastársa túl gyorsan közeledik felé, és nem adja meg neki teret. Ez a fotózáson is okozott pár kellemetlen pillanatot, de már a nászút első óráiban is. Házasság első látásra Orsi ugyanis kijelentette, hogy ő annyit érez Zoli iránt, mint egy fémkorlát iránt, és szíve szerint inkább hazajönne, és elválna, hiszen a gyűrűjét is levette. Aztán a hétfői adásban láthattuk, hogy kezdett megtörni a jég, és a lány nyitott férje felé, ám ezt a dolgot nem ugyanúgy értelmezték...

Házasság első látásra Zoli könnyített magán a nászúton (Fotó: Szabolcs László)

Házasság első látásra Orsi: Emberünk nem bír magával

Ha már a nászútnál járunk, és annál, hogy Orsi elkezdett nyitni Zoli felé... Történetünk reggel folytatódik, ami akár mesébe illő is lehetett volna, de nem lett. A friss házasok ugyanis összebújva aludtak, ám a férj kezei elkalandoztak, amit felesége nem nézett túl jó szemmel. Mégis érkezett Zolitól egy programajánlat, hogy mit csinálhatnának együtt, amit Orsi elutasított, ezért férje közölte, hogy akkor menjen csak el sétálni, mert szeretne egy kicsit könnyíteni magán.

A szitu a következő. Emberünk nagyon nem bír magával, én pedig ma már többször is visszautasítottam egy nagyon nem kedves ajánlatot tőle. Akkor így közölte, hogy menjek el sétálni, mert hogy ő könnyítene magán, vagy akár maradhatok is… Azt érzem, hogy rám van erőszakolva az, amit nem akarok. Az, hogyha én este bújok, az nekem nem azt jelenti, hogy ő reggel akár nyúlkálhat bárhova is

– fogalmazott Orsi, aki teljesen kiakadt férje viselkedésén.

