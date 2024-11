Egymásnak esett a stúdióban a Házasság első látásra két sztárja, Orosz Barbi is megdöbbent

November 18-án startolt el a Házasság első látásra, TV2 nagy sikerű párkapcsolati reality-jének második évada, minden pár kilétére fény derült azóta, a pszichológusok által párba állított szinglik össze is házasodtak.

Házasság első látásra: Orsi és Zoli az esküvőn, ahol még érezték azt a bizonyos szikrát (Fotó: TV2)

A Házasság első látásra egyik legnagyobb vitát okozó házaspárja eddig vitathatatlanul Orsi és Zoli. Bár a műkörömépítő és a tűzoltó között az első pillanatban ott volt az a bizonyos szikra, fellobbant a láng, ám azóta olyan, mintha nem egy nyelvet beszélnének.

Az esküvői fotózáson a lánglovag például annyira tűzbe jött, hogy folyamatosan szexuális jellegű incselkedéssel ment Orsi idegeire, aki végül azt sem akarta, hogy a fiú felemelje őt. Bár ez Zolinak rosszul esett, egy csók később összejött neki. Utána meg is jegyezte, hogy nagyon finom volt Orsi ajka, és biztos felül is olyan az íze, mint alul...

A pár végül Máltára indult nászútra, ám Orsi számára ez sem indult zökkenőmentesen. Többször is közölte Zolival, hogy nagyon fél a repüléstől, ám a tűzoltó mintha fittyet hányt volna arra, hogy újdonsült felesége fél a magasban. Folyamatosan viccelődött, és azzal hergelte Orsit, hogy az arcába tolta a kamerát.

A nászúton aztán odáig fajultak a dolgok, hogy Orsi kissé teátrális mozdulattal levette a gyűrűjét, és közölte, hogy az egész házasságát át kell gondolnia.

Házasság első látásra: Orsi és Zoli a stúdióban estek egymásnak

A héten először volt látható a Házasság Extrákkal a TV2 műsorán, melynek műsorvezetője Orosz Barbara. Az első évad okozott egyfajta hiányérzetet a nézőknek és a szereplőknek is, hogy nem volt olyan fórum, ahol reagálhatnak a látottakra, ezért döntött úgy a csatorna, hogy ezt az űrt most pótolják. Így az első adásban részt vettek a második évad házaspárjai, és az első évadból ismert Dávid Petra, valamint Szandavári Gergely, ami nem volt véletlen, hiszen kettejük házasságához nagyon hasonló dinamikákkal találkozhatnak a nézők az idei évadban is.

Orsi és Zoli esetében természetesen visszajátszották a cikkünk elején említett jeleneteket, így a probléma újra terítékre került. Orosz Barbi maga sem értette, hogy két ilyen gyönyörű, külsőleg összepasszoló ember hogy nem érti meg egymást. Erre Orsi csak ennyit mondott: