"Egyedül jöttem vissza" – Távol Magyarországtól dobta párja a Házasság első látásra sztárját

Hatalmas örömhírt jelentett be október 29-én a TV2, ugyanis visszatér a csatorna sikerműsora, a Házasság első látásra. Az izgalmas párkapcsolati reality-be most is 6 reményvesztett szingli nő és 6, hasonló cipőben járó férfi vágott bele, akiknek legnagyobb vágyuk, hogy megtalálják az igazit. Ehhez segítségükre lesz 3 elismert párkapcsolati szakértő, Gaál Viktor és a vele összeboronált Tóth Melinda, valamint Nyírő András, aki ebben az évadban látható először a szakértői trió tagjaként.

Házasság első látásra: Orsi fájdalmas szakítás után mondott igent a műsorra Fotó: Bors

Bár a 12 szerelemre szomjazó szereplő élettörténete és múltja természetesen teljesen más, mind egyre vágynak: egy boldog és kiegyensúlyozott párkapcsolatra, házasságra.

Ez a legnagyobb álma az érzékeny bombázónak, Orsinak is, aki bizony túl van már pár mélyponton. Ezért is döntött most úgy, hogy részt vesz a kísérletben és a pszichológusokra bízza a választást.

A Házasság első látásra műkörmösként dolgozó, 29 éves szereplője a reality sajtóvetítésén a Borsnak mesélt arról, hogy egy fájdalmas szakítás után vágott bele élete legnagyobb kalandjába, mert megelégelte, hogy mindig ő sírt többet.

– Éppen egy szakítás után voltam, és úgy gondoltam, mi van, ha éppen itt fog rám találni a szerelem? Mert már annyiszor próbálkoztam! Ám amikor én ismerkedem, az mindig kudarcba fullad, ezért azon gondolkoztam, hogy mi van, ha most három szakember tényleg egy olyan férfit tesz mellém, aki pont tökéletes lesz

– játszott el a gondolattal Orsi, akinek a korábbi kapcsolata két és fél évig tartott, és bizony nem volt épp drámamentes.

Házasság első látásra: külföldön szakított párjával a műsor szereplője

Orsi nem titkolta: volt párja olyan fontos szereplője volt az életének, hogy meglépte érte azt, amitől nagyon sokan félnek: feladta magyarországi életét és külföldre költözött a fiúval. Ennek azonban sajnos nem lett túl jó vége.

– Együtt éltünk külföldön, ám végül szakítottunk, én egyedül jöttem vissza. A kapcsolataim általában úgy értek véget egyébként is, hogy én sírtam többet. Én többet raktam bele, látszólag a többiek kevesebbet. Soha nem voltam még házas, lánykérés sem történt, de ez a szakítás volt életem eddigi legnagyobb csalódása