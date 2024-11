Sokkoló hírek érkeztek a Dancing with the Stars táncosáról, Szabó Zsófi nem tud parkettre lépni?

Sokkoló hírek láttak napvilágot a Dancing with the Stars 5. évadának egyik kedvenc táncosáról. Úgy tudni, Andrei Mangra verekedésbe keveredett csütörtök este, lapinformációk szerint komoly sérüléseket, köztük fejsérülést is szenvedett a romániai születésű táncos, aki Szabó Zsófi oldalán ropta hétről hétre. A történtek felvetik a kérdést: Andrei Mangra képes lesz alig 24 óra múlva, szombat este színpadra lépni?

Szabó Zsófi és Andrei Mangra szombat esti produkciója veszélybe került a Dancing with the Stars-ban (Fotó: TV2)

Veszélyben a szombat Dancing with the Stars adás?

A múlt heti, családtagokat felvonultató adás után ezúttal a legendás videoklipek világa lesz a téma a TV2 népszerű showműsorában. A Dancing with the Stars közösségi oldalán már egy pici betekintést is engedtek Szabó Zsófi és Andrei Mangra produkciójába. A csinos műsorvezetőnő piros latexdresszben pózol, a kommentelők pedig rögtön sejtették, melyik ikonikus popdal klipjét fogják megeleveníteni a színpadon. Britney Spears: Oops!… I Did It Again című 2000-es gigaslágerére tippeltek többen is a szűk piros szettet látva.

A friss hírek fényében azonban kérdéses, hogy a nézők láthatják-e a párost lejteni a színpadon. Pedig a szavazatok és a zsűri visszajelzése alapján bőven van helyük a versenyben. Szabó Zsófi pedig a műsor előtt kifejtette aggodalmát, miszerint tart attól, hogy nem elég népes a rajongótábora ahhoz, hogy versenyben tartsák. Erre végül rácáfoltak az első adások, s magabiztosan meneteltek előre adásról adásra profi tánctanárával, Andrei Mangrával.

Kerestük a TV2 produkcióját a hivatalos álláspontjukért, ám cikkünk megjelenéséig nem kapunk választ.