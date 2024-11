Berobbant a tévéképernyőkön a Dancing with the Stars harmadik élőshowja, melyben a téma a szenvedély, érzelem, feltétel nélküli szeretett. Ennek apropóján a sztárok magukkal hozták egy kiválasztott családtagjukat, akivel együtt ropták.

Fotó: Mate Krisztian

Szabó Zsófi nem mást választott maga mellé, mint az unokahúgát. Berkes Anna nem titkolta, hogy mit is kell tudni a Dancing with the Stars versenyzőjéről. Többek között az is kiderült Zsófi milyen a hétköznapokban, és azt is, hogy régen ikreknek nézték őket.

- Hát szerintem nem tudják róla az emberek, hogy sokkal viccesebb, mint amit mutat magából. Nagyon önzetlen és nagyon tud szeretni

- árulta el Anna, amit még Andrei Mangra is kiegészített.