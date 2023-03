"Lehet, azt gondolta, jelmezbálban vagyunk" - Nagy Melanie frappánsan osztotta ki G.w.M-et

Az elmúlt napokban hatalmas port kavart G.w.M és Nagy Melanie háborúja, melyet a rapper a nyilvánosság előtt vívott gyermekei édesanyjával. Többek között olyan állítások hangzottak el, miszerint Melanie hazudott az anyagi helyzetéről, a tanulmányairól és a kapcsolatáról is.

Bár a nő egy ideig tűrte a nyilvános sárdobálást a gyermekei miatt, most nála is betelt a pohár. Kamerák előtt védte meg magát.

Fotó: Bors

Nagy Melanie helyretette G.w.M-et

Elgondolkodtató, hogy valaki élete legszebb napján, az esküvői fotója alatt az exét mocskolja, de ez már legyen az ő gondjuk

- kezdte az egyik televíziós riportműsorban Melanie, aki az interjúban részletekbe menően cáfolta exe minden szavát.

Luxusélet

G.w.M többek között azzal is megvádolta volt kedvesét, hogy olyan luxuséletet él, amit még ő sem. Állítását azzal indokolta, hogy mikor kilépett a kapcsolatból, minden vagyonát Melanie-ra hagyra, neki pedig 20 ezer forintot kellett kérnie a testvérétől, hogy új életet kezdhessen Kulcsár Edinával. Most azonban ez a kijelentés is cáfolásra került.

- Az sem igaz, hogy több 100 millió forintot, Porschét vagy Mercedest hagyott nekem. Ez nem igaz és egyébként sem tartozik a nagy nyilvánosságra. Aláírom, hogy a mai világban az már luxusnak számít, hogy étkezünk, meleg lakásban fekszünk, meleg lakásban kelünk, van egy autónk. Én egyébként megveregetem a vállam azért, mert mindezt tudom biztosítani a gyerekeimnek - fakadt ki Melanie.

G.w.M és a diplomaosztó

Korábbi írásában a rapper azt állította, hogy Melanie-nak bizony semmiféle diplomája sincs, hiszen ő sminkes lány volt, mikor megismerte, s most is a szépségipar ezen szektorában dolgozik. Mint ahogy arról korábban beszámoltunk, a kétgyermekes édesanya a nemzetközi kapcsolatok szakértőjeként végzett az egyetemen, s most az is kiderült, hogy G.w.M is vele volt. Bár Melanie szerint nem biztos, hogy a rapper tudta, milyen rendezvényen is járt...

A diplomaosztómon ott volt ő is, a nevelőapukája is, és még egy csokor virágot is kaptam. Nem tudom, hogy mit gondolt, vajon mit csinál talárban és fehér kesztyűben az a sok fel-alá szaladgáló, kezet fogó diák? Lehet, azt gondolta, hogy jelmezbálban vagyunk

- mondta a riportban az édesanya.