„Anyagi okokból már nem tudom megengedni magunknak” – súlyos döntést hozott G.w.M-mel közös gyerekeiről Nagy Melanie

A Dikh TV műsorvezetőnőjének nevét legtöbben a G.w.M-mel való szakítása miatt ismerték meg, aminek már két éve. Nagy Melanienak és a rappernek két közös gyermeke van, ám két évvel ezelőtt elváltak útjaik, miután G.w.M megismerte Kulcsár Edinát. Az édesanya most Palik László podcastjében mesélt arról, hogy hogyan állt fel ebből a törésből és hol tart most az életében. Persze vannak következmények is, amik még ma is tartanak és leginkább a gyerekek szenvednek el.

Nagy Melanie padlóra került a G.w.M-el való szakítás után, de mára továbblépett (Fotó: Nagy Melanie)

Melanie mindig is egy karrierista nő volt, ám amikor G.w.M által megérkezett a nagy szerelem az életébe, az mindent megváltoztatott:

Egy elég törtető és törekvő nőnek gondolom magam, vagyis valamikor az voltam. Aztán jött a szerelem és egy pillanatra így megálltam, hogy hoppá, talán az életnek mégiscsak a boldog családi élet az igazi értelme. Nekem ezt a gyerekek édesapja hozta el, csak aztán máshogy alakultak a dolgok. Ember tervez, Isten végez, ahogy szokták mondani.

A szakítás után viszont hihetetlenül gyorsan visszatért egykori önmagához és egy erős, független egyedülálló anyukaként folytatta a mindennapokat:

– Nekem nem volt furcsa ez a váltás, nem az a része okozott nagy törést az életemben, hogy vissza kell állnom és vissza kell mennem dolgozni. Az okozott törést, ahogyan történt ez az egész, és inkább a lelki részét volt nehéz feldolgozni. De nagyon sikeresnek gondolom az elmúlt két évet, ami annak köszönhető, hogy jól felépítettem stratégiailag azt az utat, amivel akkor szembenéztem. És mindenkinek ezt tudom tanácsolni, aki nehéz helyzetben van, hogy tudomásul kell venni és nem szabad sürgetni a dolgokat. Az én sikereimnek az elmúlt két évben az volt a kulcsa, hogy jól terveztem. Voltak rövid- és hosszú távú céljaim, amiket meg is tudtam valósítani.

Persze akadnak olyan tervek is, amiket nem sikerül megvalósítani, főleg anyagi okokból. És bár az édesanya szeretne mindent megadni a gyerekeknek, ez egyedül igencsak nagy kihívás:

Egy olyan óvodába írattam be a gyerekeimet, ahol mindenféle nemzetiségű gyerekkel találkoznak és érintkeznek, bár anyagi okokból már nem tudom megengedni magunknak, hogy továbbra is ebben az intézményben tanuljanak, de ez egy másik kérdés. A kislányom viszont itt vitte végig tanulmányait és remélem, hogy egyszer úgy fog erre visszatekinteni, hogy ez egy pluszt adott neki.