Kapu Tibor kiborult: „Szégyelld magad Kata!”

Tulajdonképpen nem is olyan meglepő, hogy az új hősünk életében, az űrutazáson túl is akadnak furcsaságok. Kapu Tibor akkor sem hétköznapi figura, ha éppen köti őt a gravitáció. Ukulelén játszik, erre a tudományára pedig alapított is egy zenei formációt. A Szégyelld magad Kata! néven futó zenekar énekesnője, most mindent elmesélt a bandáról.

Vágólapra másolva!

Bochkor Gábor és a Retro Rádió teljes reggeli csapata feszült figyelemmel követték nyomon Kapu Tiborék űrutazásának szerdai startját és persze csütörtökön is sok szót ejtettek a magyar űrhajósról. Sőt, sikerült telefonvégre kapniuk az egyik közeli barátját, aki nem csak tagja a Tibor által alapított alternatív zenekarnak, de a nevét is kölcsönözte a különleges formációnak. Kapu Tibor zenekara koncertjén teljes inkognitóban állt színpadra (Fotó: MTI) Kapu Tibor zenekara lassan elindul a csillagok felé Ukulele és akusztikus gitár alapú szöveg, nehéz alter zene. Így jellemzi magát a Szégyelld Magad Kata zenekar. A szövegíró-énekesnő Erky-Nagy Kata most elárulta, számára nagyon régen egyértelmű volt, hogy zenésztársa eljut a csillagokba. „Ennél jobb promóciót nem lehet csinálni egy feltörekvő zenekarnak szerintem. Úgy álltunk neki, hogy világuralomra törünk mindenképpen, bár azt nem hittük, hogy föld körüli pályára állunk, de ez is bejött és elég ambiciózusok vagyunk” – kezdte nevetve a vele készült telefonos interjút Kata, aki talpraesett fiúként jellemezte Kapu Tibort. „Nehéz szavakba önteni, hogy mit éreztünk, amikor láttuk a kilövést. Mi persze évek óta tudtuk, hogy erre készül és én majdnem biztos voltam benne, hogy ő lesz az. Mert hát miért ne? Tibit ismerve úgy voltam vele, hogy abszolút a karakterébe illik, hogy űrhajós lesz. Tényleg egy talpraesett fiú. És őszintén, ki más csinálna ilyen őrültséget, ha nem ő?” – tette fel inkább csak úgy magának a költői kérdést Kapu Tibor zenekarának énekesnője. „Felvett egy maszkot és egy napszemüveget, már a dalokhoz sem írtuk ki a nevét” És, hogy miként állt színpadra Kapu Tibor űrhajós, miután közismertté vált a tény, hogy bekerült a legjobbak legjobbjai közé? Bochkor Gábor ezt a kérdést is feltette, a válaszon pedig egy ország kacagott csütörtök reggel. „Az egyik első nagyobb lépésnél avatott be minket. Ha jól emlékszem, amikor bekerült az első százba. Addig ő is szürreálisnak érezte, de utána már lett tétje és valóságalapja is.” Amikor pedig szigorodott a program és már tényleg nagyon kevesen voltak, figyelnie kellett a publikus megjelenéseire. Úgy léptünk fel, hogy felvett egy maszkot, egy napszemüveget, aztán már a dalokhoz sem írtuk ki a nevét. – mesélte Erky-Nagy Kata, majd elárulta, hogy alapítótagjuk távolléte miatt jelenleg negyedgőzzel üzemel a zenekar.

„Tibor magának okozta, hogy basszusgitárosból ukulelés lett. Előbb kezdett el ukulelézni, mint ahogy a zenekar megalakult és szeretett volna ezzel egy zenekart alapítani. Így lettünk mi igazából. Lassan egy éve, amióta kint volt Amerikában, nem próbáltunk, de előtte heti rendszerességgel összejöttünk zenélgetni. Most technikailag „malmozgatunk”, de mielőtt kiment volna felvettünk jó pár dalt és lesz is most egy fellépésünk egy szál gitárral. Szóval nem vagyunk teljesen inaktívak, de csökkentett üzemmódban vagyunk egy ideje” – magyarázta Kapu Tibor zenésztársa. „Tibi ezen annyira kiborult, hogy a szemembe kiabálta: „Szégyelld magad Kata!” Kata ugyanakkor lerántotta a leplet a zenekar különleges névválasztásának okáról is. Igen, Kapu Tibornak a névadásban is oroszlánrésze volt! „Amikor megismerkedtem Tibiékkel, látható volt, hogy nagyon beleillek a csapatba. Ismerkedtünk, beszélgettünk és belenéztünk pár sörbe is. El voltak ragadtatva attól, hogy mennyire illek hozzájuk. Aztán megtudták rólam, hogy nem szeretem a Red Hot Chili Peppers-t. Tibi ezen annyira kiborult, hogy a szemembe kiabálta: „Szégyelld magad Kata!” – nevetett az énekesnő, majd hozzátette, reményeik szerint Kapu Tibor visszatérése után folytatják majd a közös munkát. Beszéltünk arról, hogy mindenképpen szeretnénk folytatni, de számolunk azzal, hogy ő egy darabig biztosan nem lesz elérhető zenekari próbákra. „Mi kivárunk, de úgy vettem ki a szavaiból, hogy ő is szeretné fojtani” – zárta a beszélgetést Erky-Nagy Kata.