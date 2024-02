Belvárosi luxusétteremben dolgozik Gáspár Virág

Gáspár Virág az utóbbi időben egyre jobban óvja a magánéletét a kíváncsi szemek elől, a karrierjéről sem beszél a nyilvánosság előtt, és a szerelmével is kerüli a rivaldafényt. Most viszont kiderült, hogy a fiatal lány nem unatkozik a hétköznapokban, ugyanis munkába állt. Ráadásul nem is akárhol dolgozik...

Fotó: Nagy Zoltán

Gáspár Virág egy belvárosi étteremben dolgozik

Gáspár Virág szakácsnak tanult

A Gáspár család üdvöskéje két évvel ezelőtt érettségizett, azonban akkor még nem volt kész terve arra, hogy mi legyen a jövőjével kapcsolatban. Bár Virágot sosem kellett félteni, és akkor is elmondta, hogy egy kicsit sem tart attól, mi lesz az iskola után, sodródni szeretne az árral.

Azt még én sem tudom, hogy valójában mi és ki vagyok. Ez nagyon nehéz szerintem amúgy, de most épp munkát keresek. Nem kell félni a jövőtől, sodródni kell az árral

– mondta el az érettségijét követően Lakatos Levente műsorában a fiatal lány, aki aztán megtalálta a számításait, ugyanis tavaly felvételt nyert egy francia iskolába, ahol szakácsnak tanul(t).

Jelenleg szakácsnak tanulok

– mondta el az Ütős Ötös kamerái előtt, majd édesapja is elbüszkélkedett a francia iskolával.

– Felvették egy féléves, franciaországi képzésre – mondta Győző, ám mindemellett az is kiderült, hogy Virágot érdekli a pszichológia, és a divattervezés is. Sőt, attól sem riadna vissza, ha Londonban vállalna valamilyen munkát. Nos, mint kiderült, ebből egyelőre a vendéglátás jött össze, azonban nem szigetországban, hanem Budapest belvárosában.



Luxusétteremben dolgozik

Nem is olyan régen nyitott meg a főváros szívében az a patinás étterem, ahová már az első napon olyan sztárok érkeztek, mint a magyar válogatott szövetségi kapitánya, Marco Rossi, vagy a népszerű zenész, Majka. A sornak itt még koránt sincs vége, azonban nem csak a vendégek között vannak hírességek. Bizony a pult mögött is akadt valaki, aki gyakran szerepel a rivaldafényben, ő pedig nem más, mint Gáspár Virág.

Azt nem tudni, hogy a fiatal lány teljes munkaidőben dolgozik-e a vendéglátóhelyen, vagy csak egyetlen alkalomra ugrott be segíteni, de az biztos, hogy a minap találkozhattak vele az étterembe látogatók. Ráadásul a tulajdonosnak van egy másik étterme is, ahová előszeretettel járnak celebek, többek között a Gáspár-család is megfordult már ott sokszor, a képek tanúsága szerint pedig baráti kapcsolatot ápolnak a tulajjal.