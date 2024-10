Hálát ad az Istennek G.w.M: Dion születése után újra örömhírt jelentett be a rapper

G.w.M igazán szerencsés embernek vallhatja magát, hiszen mindene megvan, amire egy férfi csak vágyhat. A karrierje olyan fényesen ível felfelé, hogy csak kapkodjuk a fejünket. Még csak 27 éves, de máris akkora sikereket ért el, amekkoráról egy egyszerű halandó csak álmodozni tud. Muzsikái mindig a sikerlisták élén vannak, ha pedig kidob egy új klipet, rögtön milliók repülnek rá. Sokan éneklik vele együtt a dalait a koncerteken, és olyan jól keres, hogy a családja nem szenved anyagi gondoktól. Van egy gyönyörű felesége Kulcsár Edina személyében, négy gyermek büszke édesapja, akik közül Dion, az ifjú trónörökös nemrég született. Kell ennél több? Márk most zenei karrierjéért adott hálát a Jóistennek.

G.w.M igazán büszke magára

G.w.M egy ideig nagyon szerette volna felvenni a versenyt Azahriah-val, és arra törekedett, hogy ő is legalább akkora sikereket érjen el, mint a fiatal, nemzetközi sikerekre is szert tevő zenész. Hamarosan belátta, hogy ez nem feltétlenül fog neki menni, mindazonáltal nem panaszkodhat. A hazai zenei élet meghatározó alakjává vált, és mióta Kulcsár Edina férje lett, az egész országban mindenki megismerte a nevét. Kifejezetten büszke a munkásságára és az elért eredményeire, és persze van is miért. Most elmondta, hogy messze túlszárnyalta az álmait:

G.w.M-nek van mire büszkének lennie / Fotó: Instagram

1 arany volt az álmom, ahhoz képest... Köszönöm nektek s az Istennek

- írta a Sztorijába, és egy videón megmutatta, hogy milyen sok kirüntetése lett. Bőven akadnak aranylemezei és platinalemezei, amikre nagyon büszke.