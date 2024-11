Berki Krisztiánt senkinek sem kell bemutatni, rengeteg műsorban szerepelt és életvitele miatt nagyon megosztó személyiség volt. Sokan kedvelték, de legalább ennyien éreztek ellenszenvet iránt. A 41 éves néhai celeb halála az egész országot megrázta, oly hirtelenséggel és váratlanul következett be. A halál pontos okát még ma is homály fedi, ugyanis özvegye, Berki Mazsi soha nem hozta nyilvánosságra a boncolási jegyzőkönyv részleteit. Mégis rengeteg teória kering arról, hogy minek tudható be Berki Krisztián halála. 2022. május 26-án helyezték végső nyugalomra a Farkasréti temetőben.

A halottak napja a Berki család számára különösen szomorú (Fotó: LifeTV)

Bár két éve, hogy elhunyt az egykori izomceleb a sírját még most is sokan látogatják, feltehetően családja mellett a rajongói is rengeteget járnak ki egykori kedvencük sírjához. Halottak napján a Bors munkatársa járt kínt a sírnál, aki arról számolt be, hogy a szokásosnál is többen tették tiszteletüket, ugyanis friss virágok és mécsesek borítják Krisztián végső nyughelyét.

Berki Krisztián sírját friss virágok és mécsesek borítják (Fotó: Bánkúti Sándor)

Berki Krisztián felesége a lánya miatt nem omlott teljesen össze

Berki Krisztián halála után feleségének, Berki Mazsinak is újra kellett az életét szervezni. Az újratervezés azonban nem volt egyszerű, mert a fiatal özvegy érzelmileg összeomlott, a padlóra került, ahonnan csak azért sikerült felállnia, mert tudta: fel kell nevelnie a kislányát. A gyász mellett sok energiát fektetett abba, hogy újratervezze magát, új vállalkozást indított, egyre több időt töltött az edzőteremben, és tudatosan odafigyelt arra is, hogy minőségi időt töltsön a kislányával, Emmával. Az özvegy ezeknek köszönhetően egyre kiegyensúlyozottabb lett, és később a szerelem is rátalált egy sármos férfi személyében.