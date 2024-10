Berki Krisztián édesanyja: sajnos ritkán látom az unokáimat

Mindketten hívnak engem, hogy menjek én hozzájuk, de nekem szinte megoldhatatlan egyikükhöz és a másikukhoz egy napon elmenni. Most már elég messze laknak tőlem is, és egymástól is... Nem bírnám fizikailag. Tisztában vagyok vele, hogy ez csak átmeneti állapot, de attól még nagyon megvisel érzelmileg. Nekem a két unokám a vérem, az egyetlen és utolsó kapocs a fiamhoz. Nagyon szeretem őket és mindig várom a találkozást.