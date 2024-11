Fájdalmas búcsú Szabó Zsófitól: Ide menekülhet Andrei Mangra a botrány elől

Újabb pletyka főszereplőjévé vált Andrei Mangra, miután múlt csütörtökön csúnya, véres verekedésbe keveredett egy belvárosi lakásban. A balhéból rendőrségi ügy lett, így Andrei nemcsak kórházban, hanem a rendőrségen is járt, valamint egy dorgtesztet is végeztek rajta. Sajnos azt sem lehet kizárni, hogy belekeveredett a kábítószerügybe.

Dancing with the Stars: Andrei Mangra elhagyja az országot? (Fotó: Máté Krisztián)

Az viszont egyre valószínűbb, hogy a Dancing with the Stars ötödik évadában már nem láthatjuk viszont. Lapértesülések szerint ugyanis Andrei Mangra már el is köszönt Szabó Zsófitól, aki így jó eséllyel Suti Andrással folytatja a táncos menetelését. Úgy tudni, az összevert Mangra a próbateremben is járt, de már nem azért, hogy tökéletesítse a koreográfiát. Búcsúzni ment.

- Egyrészt, tartozott egy magyarázattal korábbi partnernőjének, Szabó Zsófinak és a produkciónak, valamint a nézőknek is, ezért bent járt a kisfilmforgatáson. Másrészt el akart búcsúzni, mert azt tervezi, hogy otthon, Nagyváradon várja meg, míg elcsitulnak a dolgok és a családja körében szeretné összeszedni magát – árulta el lapinformációk szerint egy bennfentes.

Az nem csoda, hogy a botrányba keveredett táncos vágyik némi stabilitására, hiszen az egész eddigi életére jellemző volt egy fajta gyökértelenség. Szállt, ahogy a madarak röppennek ágról ágra.

- Nagyváradon születtem, most is ott élnek a szüleim. Ott van egy ház, ahova hazamehetek, klasszikusan ezt nevezném otthonnak, de nem jártam ott már vagy 11 éve. Húszéves voltam, amikor a nyakamba vettem a világot. Belgiumba költöztem, két és fél évet éltem ott, aztán mentem tovább, Los Angelesbe egy évre. Utána Nagyváradon voltam egy picit, majd Bukarest jött a sorban, aztán Belgium, Antwerpen, onnan költöztem Budapestre, az első Dancing with the Stars miatt. Onnan Mexikóba költöztem Gabriela Spanicnak köszönhetően, majd ismét vissza jöttem Budapestre ahol most vagyok – nyilatkozta a Borsnak három éve Andrei Mangra.

Andrei Mangra milliókat bukhat

Folyosói pletykákból úgy tudjuk, hogy Andrei több ponton is szerződést szegett, így ha búcsúzik a produkciótól, több millió forintos kötbért is követelhet tőle a TV2. Az sem tett jót az ügyének, hogy a csatornától másfél napig senki nem tudta elérni, veszélybe sodorva ezzel a műsort. Az mindenesetre biztos, hogy a héten biztosan eldől a sorsa, és kiderül, kettétörhet-e a karrierje a döbbenetes eset miatt.