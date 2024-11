Meglepő hírek érkeztek! Mégis belekeveredett a drogügybe Andrei Mangra?

Andrei nem véletlenül hagyta ki a tavalyi Dancing with the Starst. Egy nagy szerelmi csalódáson nem tudta túltenni magát. Depresszióba esett, a komolyabb fajtából. Gyógyszerekre is szüksége volt, s bár erről mi vele soha nem beszéltünk, de azt hallottuk más ismerőseitől, hogy olyan gyógyszerekhez (ha úgy tetszik szerekhez) is nyúlt, amelyekhez nem lett volna szabad, amik függőséget okoznak… Mindenki, aki ismeri és szereti őt, abban reménykedett, túljutott ezen az időszakon… Komoly bajban van, nem elsősorban fizikálisak a sérülései, hanem mentálisak.