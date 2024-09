Caramel és Szilágyi Szilvi: Kevés szabadidőnk van kettesben

Zajlik az élet Caramel családjában. A kétgyermekes apukának nem sok ideje jut a pihenésre, ám ezt nem bánja, hiszen valóra vált a feleségével dédelgetett álmuk.

Caramel valóra váltotta a családja álmát - Fotó: archív / hot magazin

– Januárban költöztünk be a házba, de már tavaly június óta tart az építkezés, és most lesz vége. Tehát majdnem másfél évig tartott, mire minden elkészült. Óriási meló volt, amihez rengeteg energia kellett. Nagyon fárasztó volt! Viszont közben élveztük is, hiszen tudtuk, hogy egyszer eljön az a pont, amikor azt mondjuk, hogy kész vagyunk – kezdte a hot! magazinnak az énekes.

– Számunkra ez egy nagy siker. Nehéz volt, de megérte! Úgy érezzük, hogy az öszszes nehézség összekovácsolt minket a feleségemmel, mert ez egy közös álmunk volt, és elértük, szóval megveregetjük egymás vállát, hogy „Szép volt, drágám, ezt azért összehoztuk!” – nevetett.

A házaspárt a nehézségek még jobban összekovácsolták - Fotó: archív / hot magazin

Caramel gyerekei álmait is figyelembe veszi

Azt nem áruljuk el pontosan, Caramel hol lakik, ám azt tudni lehet, hogy a család vidékre költözött, de azért nem messze a fővárostól. A gyerekek, Szofi és Miron is élvezik ezt a környezetváltozást.

– Tetszik ez a falusi élet, ez a légkör és az, hogy mindenki ismer mindenkit. Csönd van, és jó a levegő. A gyerekeket ki tudjuk vinni a kertbe; ez egy egészen más világ. Egy kívülállónak ez csak egy ház, téglák meg beton, de mi beleépítettük a saját szívünket és lelkünket – mondta lelkesen.

Már az esküvőjükön eldöntötték, hogy egymásért élnek - Fotó: antal_kliszek_photography / hot magazin

Caramel felesége mindenben segítség

Az énekes szeretne az élet minden területén jól teljesíteni. Sem a családját, sem a karrierjét nem akarja elhanyagolni.

– Nem könnyű egyszerre édesapaként, férjként és előadóként funkcionálni. Nagy kihívás ez, de úgy érzem, hogy sikerül. Sok logisztikával és lemondással jár, de megéri. A feleségem, Szilvi rengeteget segít: sokat egyeztetünk, és naptárt vezetünk, hogy koordináljuk az életünket, de két gyerek mellett ezt nem is lehet máshogyan – vélekedett az apuka.

Arra is nagyon figyelünk, hogy megmaradjunk férjnek és feleségnek, és ne menjünk át robot üzemmódba, nehogy elfelejtsük a másikat.

Igaz, kevés szabadidőnk van kettesben, főleg amióta Miron megszületett. Az utóbbi két évben talán egyszer voltunk kettesben moziban vagy vacsorázni, de még az is lehet, hogy egyszer sem. De azért igyekszünk figyelni egymásra, hogy ne szürküljön be a kapcsolatunk. Amikor összeházasodtunk, eldöntöttük, hogy egymásért akarunk élni, és ezért teszünk is mindennap.