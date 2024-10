Könnyek és csillogás: ezek voltak a Sztárban Sztár All Stars fináléjának legjobb pillanatai

A szombat esti adás is bővelkedett meglepetésekben és különleges produkciókban. Egy csokorba gyűjtöttük a Sztárban Sztár All Stars döntőjének a legizgalmasabb pillanatait.

Gubik Petra, Péter Srámek, Oláh Gergő és Puskás Péter mérte össze az énekhangját és átalakuló tehetségét. Mind a négy énekes egy solo és egy duett számot is előadott. Mondanunk sem kell voltak könnyek és nevetések is. Ráadásul a már kiesett versenyzők is színpadra álltak, egy közös produkcióval, majd két csapatra osztva.

Íme a legemlékezetesebb pillanatok: